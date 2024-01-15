AKP'den emekli maaşlarına ek zam açıklaması: Ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşlarına ek zamma ilişkin AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamalarda bulundu. Güler, "Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor" dedi.
2023 yılı enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 64.77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklerinin aylıklarını ise yüzde 37,57 artış yapıldı.
Bu gelişmeler sonrası kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Sıfır zam sonrası enflasyon ve kur krizi yurttaşı geçim derdine düşürürken, emeklinin ilave zam beklentisi sürüyor.
"BÜTÇE İMKANLARI DEĞERLENDDİRİLİYOR"
Konuya ilişkin bugün TBMM'de konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor" dedi.
EK ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşlarına yapılması beklenen ek zamma ilişkin konuşan Güler, "Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'A SUNULMASI BEKLENİYOR
Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
Bakanlığın öne sürülen çalışması öncesi 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının ise, yükseltilmesi için kanun değişikliği yapılması gerekiyor.
GÖZLER TBMM'DE
Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için TBMM'ye sevk edilecek.