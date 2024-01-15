AKP'den emekli maaşlarına ek zam açıklaması: Ne kadar olacak?

EK ZAMLA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılması beklenen ek zamma ilişkin konuşan Güler, "Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok" ifadelerini kullandı.