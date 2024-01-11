AKP'den emekli maaşları açıklaması: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı?
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam için açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına ek zam için tarih veren Güler, "Bakanlığımız çalışıyor" dedi.
2023 yılı enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 64.77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklerinin aylıklarını ise yüzde 37,57 artış yapıldı.
Bu gelişmeler sonrası kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
ERDOĞAN, EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ NE DEDİ?
Emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir" demişti.
AKP'DEN SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM AÇIKLAMASI
Yaşanan gelişmeler sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ek zam gündemdeki yerini korurken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bu konunun ve etki analizlerinin çalışıldığını dile getirdi.
"Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir" diyen Güler, şöyle devam etti:
"Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."
MASADA NELER VAR?
SSK ve Bağ-Kur'lular, emekli aylıklarına ilave zam gündemdeki yerini korurken, memur emeklileriyle aralarında oluşan yaklaşık 11,7'lik farkın kapatılması için bir dizi formül konuşuluyor.
Tüm kök aylıklarda kademeli artış öngören detaylı değişikliğin yanı sıra, tüm emeklilere belli oranda refah payı ve en düşük aylık alan kesimlere artışın masada olduğu iddia ediliyor.