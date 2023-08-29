AKP'de yeni gündem emeklilere 29 Ekim'de ikramiye: Ayrıntılar netleşiyor, 'zaman kazandırır'
AKP'de ocak ayına kalmadan ara zam yapılması beklenen emeklilere 29 Ekim'de ikramiye verilmesi konuşuluyor. Masadaki rakam ortaya çıktı.
Temmuz ayında yapılan emekli zammının yalnızca kök ücretlere uygulanması, milyonlarca vatandaşın aylığında fiili olarak hiçbir artış yaşanmamasına neden oldu.
Hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.
Emekliler, alınan 'kök maaşa zam' kararının ardından hükümete isyan ederken, AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni formül ortaya çıktı.
Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre ilginç ara formüller üretenler var. "29 Ekim’de Cumhuriyetin 100. yılında emekli ikramiyesi verelim. Tek seferlik olacağını için çarpan etkisi olmaz. Ocak ayına kadar zaman kazandırır" diyenler var.