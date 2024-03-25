AKP tarih verdi, uzmanı açıkladı: Seçim öncesi emekli maaşına zam mümkün mü?
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşına zam iddiası sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. AKP'nin emekli maaşına zam söylemini işaret eden Çelik, "Böyle olacağı belliydi" dedi.
Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında emekli maaşı alırken, her geçen gün derinleşen ekonomik kriz ile birlikte alım gücü düşmeye devam etti.
Yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına seyyanen zam beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi" dedi.
AKP'DEN EMEKLİ MAAŞINA ZAM AÇIKLAMASI
Hali hazırda mevcut olan promosyon ödemesinin emekliye "müjde" olarak açıklanması tepki çekerken, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Erdoğan'ın yaptığı İstanbul ve Ankara mitingini işaret ederek, şu ifadelere yer verdi:
"Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."
"BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ"
Erdoğan'ın ve Akbaşoğlu'nun açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşına zam iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Emekliye zam konusunda bütün 'müjdeler' ve 'kulisler' boş çıktı. Ankara veya İstanbul mitinginde 'emekliye zam açıklanacak' söylentisi de asılsız çıktı. Böyle olacağı belliydi! Böyle dedikodulara inanıp haber yapan editör arkadaşlar daha özenli olmalı!"
"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DE DEĞİL"
Paylaşımının devamında Akbaşoğlu'nun emekli maaşına zam açıklamasına değinen Çelik, "Heyecana mahal yok! Seçim öncesi emekliye bir şey yok. Bu artık teknik olarak da mümkün değil. Şimdi seçim sonrası vaat yapabilirler. Zaten haberin sonunda AKP yetkilisi 'Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız' diyor! Temmuz'da zaten yasa gereği zam olacak" dedi.
EMEKLİ MAAŞINA ZAM
Öte yandan seyyanen zam iddiaları gündemden düşmezken bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.