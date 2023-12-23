AKP, 2024 yılı memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı: Rakam verdi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı. Yılmaz, artış oranına ilişkin rakam verdi.
Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı maaş zammı ile ilgili hesaplamalar devam ederken, birçok farklı kamu kuruluşunda çalışan memurlar yeni yılda alacağı maaşı merak ediyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları için TÜİK'ten gelecek Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken, son 5 aylık enflasyon yüzde 33,64 oldu. Aralık ayı enflasyon oranının ise, 3 Ocak Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
Öte yandan toplu sözleşmeden doğan zamlar 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı içinse yüzde 10 oldu. Böylece toplu sözleşmede 2024 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 15 zam ve enflasyon farkı da ödenecek.
MEMUR VE MEMUR MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Yaşanan gelişmeler sonrası TBMM Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve mmemur emeklisi zam oranına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılı ocak ayında memur emeklilerinin emekli aylıkları, memurlar gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde yüzde 50 civarında olacaktır. Diğer emeklilerimiz için de yasal çerçeve içerisinde, çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyecek bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir."
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ
Ayrıca Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. TCMB tarafından açıklanan son enflasyon raporuna göre 6 aylık memur zammı yüzde 49,80 olarak görülüyor.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.