AKP, 2024 yılı memur emeklisi ve memur maaşı zam oranını açıkladı: Rakam verdi!

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.