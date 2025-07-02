Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Yüzde 49 Hisse Satışa Çıktı

2018’DEKİ GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU

Rosatom, daha önce 2018 yılında Türk şirketlerle benzer bir hisse devri süreci yürütmüştü. Ancak Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyum, ticari şartlar nedeniyle projeden çekilmiş ve hisse satışı sonuçsuz kalmıştı.

AKKUYU’DA TESTLER SÜRÜYOR

Türkiye’nin ilk nükleer enerji tesisi olan ve toplamda 4.800 megavat kapasiteye sahip Akkuyu NGS’de ilk reaktörün test aşamasında olduğu bildirildi. Dedusenko, 1. ünitenin yıl sonuna kadar şebekeye elektrik verecek duruma geleceğini belirterek, “2026 yılı itibarıyla ticari üretime başlamasını hedefliyoruz” dedi.