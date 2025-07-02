Akkuyu Nükleer Santrali'ndeki Yüzde 49 Hisse Satışa Çıktı
Rusya’nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki %49’luk hissesini satmak üzere yatırımcılarla temas kurdu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Anton Dedusenko, Türk ve yabancı sermaye gruplarıyla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da düzenlenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Bloomberg'e konuşan Anton Dedusenko, yatırımcı ilgisinin santralin ilk ünitesinin devreye girmeye yaklaşmasıyla birlikte arttığını vurguladı. Dedusenko, “İlk ünitenin şebekeye bağlanması yaklaştıkça ilgide belirgin bir artış gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.
Rosatom’un iştiraki olan Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde yürütülen projenin toplam maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Dedusenko, satış sürecinin bu yıl içinde ilerleme kaydetmesini beklediklerini belirtti.
2018’DEKİ GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU
Rosatom, daha önce 2018 yılında Türk şirketlerle benzer bir hisse devri süreci yürütmüştü. Ancak Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat’tan oluşan konsorsiyum, ticari şartlar nedeniyle projeden çekilmiş ve hisse satışı sonuçsuz kalmıştı.
AKKUYU’DA TESTLER SÜRÜYOR
Türkiye’nin ilk nükleer enerji tesisi olan ve toplamda 4.800 megavat kapasiteye sahip Akkuyu NGS’de ilk reaktörün test aşamasında olduğu bildirildi. Dedusenko, 1. ünitenin yıl sonuna kadar şebekeye elektrik verecek duruma geleceğini belirterek, “2026 yılı itibarıyla ticari üretime başlamasını hedefliyoruz” dedi.
FİNANSMANDA YAPTIRIM ENGELLERİ
Proje bugüne kadar uluslararası finansmanda çeşitli engellerle karşı karşıya kaldı. ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yabancı bankaların kredi sağlamada temkinli davrandığı belirtiliyor. Bu durum, Türkiye ve Rusya’yı farklı finansman çözümleri arayışına yöneltti.
Dedusenko, “Finansmanı sağlamak için farklı yollar mevcut. İster ruble ister Türk lirası ile ödeme yapılabilir” diyerek sürecin esnek yürütüldüğünü vurguladı.
Rosatom, satışa sunulan %49'luk hisse ile santralin ortaklık yapısını yeniden şekillendirmeyi hedeflerken, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki en büyük altyapı projesi olan Akkuyu NGS’de üretim süreci adım adım ilerliyor.