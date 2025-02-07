Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...'

Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 için öngörülen enflasyon tahmini yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yüzde 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakam yılın son toplantısında sert bir revize ile yüzde 21’e yükseltildi. Merkez Bankası 2025 yılının ilk toplantısında ise bir kez daha tahminleri güncellerken 3 puanlık artış ile yüzde 24’lük hedef koydu. Enflasyonda istenilen düşüşe erteleme gelirken revize edilen enflasyon hedefini ekonomistler ve uzmanlar yorumladı.