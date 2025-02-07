Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...'
Ekonomistler ertelenen enflasyondaki düşüş hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Bazı uzmanlar enflasyon beklentilerinin yukarı çekilmesini enflasyonla mücadelede etkili bir strateji oluşturulmadığına bağlarken, bazıları ise hedeflerin tutmaması durumunda ücret artışlarının nasıl etkileneceği konusunda endişelerini dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2025 için öngörülen enflasyon tahmini yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yüzde 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu rakam yılın son toplantısında sert bir revize ile yüzde 21’e yükseltildi. Merkez Bankası 2025 yılının ilk toplantısında ise bir kez daha tahminleri güncellerken 3 puanlık artış ile yüzde 24’lük hedef koydu. Enflasyonda istenilen düşüşe erteleme gelirken revize edilen enflasyon hedefini ekonomistler ve uzmanlar yorumladı.
PROF. DR. HAKAN KARA
“Merkez Bankası 2025 yıl sonu hedefini %21’den 24’e çekti (üst bant %29). Sürekli yapılan hedef revizyonları can sıkıcı olsa da imkansız bir hedefte inat edilmemesi doğrudur.”
PROF. DR. FATİH ÖZATAY
“Düşüncemin aksine yılsonu tahmini %24'e, tahmin üst sınırı da %29'a çıkarıldı. İyi olmadı. Sürekli değişen tahmin/hedef olmaz. Peki, bu durumda emekli maaşlarına memur maaşlarına asgari ücrete de ek zam yapılacak mı?”
EKONOMİ GAZETESİ YAZARI ALAATTİN AKTAŞ
“İtiraf ediyorum, yanıldım. Yalnızca ben mi; Merkez Bankası enflasyon tahmini konusunda herkesi ters köşeye yatırdı! 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarıldı. Hayırdır! Hani ekonomi iyi gidiyordu! Hani bu yüzden faiz indiriliyordu! Enflasyon düşük olacak diye düşük tutulan ücret artışları ne olacak şimdi? "Hani"ler o kadar çok ki!”
TÜSİAD BAŞEKONOMİSTİ GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ
“Her şey öngörüldüğü gibi gidiyorsa enflasyon tahmini neden sürekli yukarı revize ediliyor?”
TEPAV DİREKTÖRÜ DR. BURCU AYDIN
“Başkan Karahan’ın verdiği ana mesaj: “enflasyon kontrol altında” Tonu: “güvercin” Ancak enflasyon hedefi yine artırıldı. Para politikası duruşunun sıkılaştırılarak hedefin korunması yerine revize edilmesini talihsiz bir seçim olarak değerlendiriyorum…”
PROF. DR. HAYRİ KOZANOĞLU
“Merkez Bankası 2024 enflasyonunu %24 bekliyor. Ocak enflasyonu %5,03 geldi. Söz konusu oranın tutması için kalan 11 ayda aylık ortalama enflasyonun %1,6 olması gerekiyor. Bu da çok zor görünüyor!”
PROF. DR. EMRE ALKİN
“Bence Merkez Bankası “üç revizyonla yılı tamamlama” hedefi koysun.”
PROF. DR. SİNAN ALÇIN
“Enflasyon Raporunda başkanın promterdan okuduğu kısmı anladım fakat yardımcının “hedef tutmazsa tutmaz niye eleştiriyorsunuz, tutmayınca adım atıyor muyuz ona bakın” minvalindeki lafını anlamadım. O zaman tutmayan hedefe bağlı olarak tüm ücretler revize edilecek that’s right!”
EKONOMİST MURAT SAĞMAN
“Liyakatlı ve güvenilir bir kadro olmasına rağmen enflasyon ile mücadelede Merkez Bankası maalesef çok yalnız kaldı.”
EKONOMİST SERDAR PAZI
“Faiz indirimlerine başlayabilmenin ve devam edebilmenin tek yolu enflasyon tahminlerini yukarı revize etmek şimdi %24, bir dahaki toplantıda %27, sene sonuna doğru da %30 oldu da bitti maşallah...”