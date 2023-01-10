Akbank'ın 2023 yılı ilk emekli promosyonu belli oldu
Milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli promosyon ücretleri olurken, Akbank 2023 yılının ilk emekli promosyon rakamlarını açıkladı. İşte güncel Ocak ayı emekli promosyon rakamları...
Emekli promosyonları geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli vatandaş tarafından en çok araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alırken, bankalar arasında da büyük bir yarış başlamıştı.
Bankalar en çok müşterinin sahibi olabilmek için en yüksek rakamı vermeye çalışırken, eylül 2022 itibarıyla promosyon rakamlarında düşüşler meydana gelmeye başlamıştı.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli promosyon rakamları merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alırken Akbank 2023 yılının ilk emekli promosyon rakamlarını açıkladı...
Akbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyasında şu ifadeler kullanıldı;
3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL
3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL
7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL
10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL