Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu!

Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu! - Resim: 1

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kâr payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu! - Resim: 2

Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kâr payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.

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Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu! - Resim: 3

30 MART İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Akbank tarafından nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruldu.

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Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu! - Resim: 4

NET 1,557 LİRA ÖDENECEK

Duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira temettü olacağı ifade edildi.

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