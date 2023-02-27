Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu!

Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kâr payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.