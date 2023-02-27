Akbank, kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu!
Akbank, 2022'deki faaliyetlerinden sağlanan kardan hisse başı net 1,56 lira kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.
Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyurusunda dağıtılacak kâr payına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Duyuruda, Akbank Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul'a teklif edilmek üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173'ü olan 8 milyar 996 milyon liranın nakit brüt kâr payı olarak dağıtılmasına karar verildiği bildirildi.
30 MART İTİBARİYLE BAŞLAYACAK
Akbank tarafından nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart itibarıyla başlanılacağı kaydedilen duyuruldu.
NET 1,557 LİRA ÖDENECEK
Duyuruda, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kâr payının brüt 1,73 lira, net ise 1,557 lira temettü olacağı ifade edildi.