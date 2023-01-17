Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam

Emeklilerin sevinmesini sağlayacak promosyon rakamlarını bu kez Akbank'tan geldi. Yeni yılda emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte güncel emekli promosyon rakamları...

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Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 1

Emeklinin yüzünü güldürecek bir haber de Akbank'tan geldi. Yeni yıl promosyon rakamları merak edilirken, Akbank 2023 yılı ocak ayının güncel emekli promosyon rakamlarını açıkladı.

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Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl, milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli promosyon ücretleri olurken, bu durum bankalar arasında ciddi rekabet ortamının oluşmasına da neden olmuştu.

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Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 3

En çok müşteriye sahip olabilmek için, en yüksek rakamı vermeye çalışan bankalar da eylül ayı itibarıyla büyük bir durulma yaşanırken, Akbank 2023 yılının güncel emekli promosyon rakamlarını şu şekilde paylaştı...

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Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam - Resim: 4

Akbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyası;

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL

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