Akbank 2023 promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam
Emeklilerin sevinmesini sağlayacak promosyon rakamlarını bu kez Akbank'tan geldi. Yeni yılda emekli promosyon rakamlarını güncelledi. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
Emeklinin yüzünü güldürecek bir haber de Akbank'tan geldi. Yeni yıl promosyon rakamları merak edilirken, Akbank 2023 yılı ocak ayının güncel emekli promosyon rakamlarını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl, milyonlarca emeklinin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi emekli promosyon ücretleri olurken, bu durum bankalar arasında ciddi rekabet ortamının oluşmasına da neden olmuştu.
En çok müşteriye sahip olabilmek için, en yüksek rakamı vermeye çalışan bankalar da eylül ayı itibarıyla büyük bir durulma yaşanırken, Akbank 2023 yılının güncel emekli promosyon rakamlarını şu şekilde paylaştı...
Akbank Ocak ayı emekli promosyon kampanyası;
3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL
3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL
7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL
10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL