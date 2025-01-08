Akaryakıtta Dev Satışa İptal! Milyon Dolarlık Borcu Son Anda Fark Ettiler: TP Petrol Dağıtım İle Görüşmeler Resmen Sona Erdi

TİCARİ BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Açıklamada, Zülfikar Holding'le müzakereler yapıldığı ancak ticari beklentilerin karşılanmaması sebebiyle bu kararın alındığı ifade edildi. Zeren Group'un açıklamasında şöyle denildi:

"Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. Zeren Group Holding yönetim kurulumuz, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için en uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. İlgili karar Zeren Group’un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş’ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."