Akaryakıtta Dev Satışa İptal! Milyon Dolarlık Borcu Son Anda Fark Ettiler: TP Petrol Dağıtım İle Görüşmeler Resmen Sona Erdi
Türkiye’de birçok istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri’nin satın alınma süreci resmen sona erdi. Zeren Grup ticari beklentilerin karşılanmadığını bildirerek TP’yi satın almayacaklarını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı. Ancak görüşmelerin sonlanmasındaki nedenin ticari beklenti değil milyon dolarlık borcun son anda fark edilmesi olduğu iddia edildi.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Birçok sektörde faaliyet gösteren Zeren Group’ın akaryakıt devlerinden Alpet’i geçtiğimiz yılın başında alması gündem olmuştu. Enerji alanındaki ikinci adımı ise 1963 yılında kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın temellerini attığı ve 2017’de Zülfikarlar Holding’e bağlı Turkuaz Petrol tarafından özelleştirme kapsamında satın alınarak faaliyetlerini Türkiye Petrolleri markasıyla sürdüren TP Petrol Dağıtım A.Ş. için olmuştu. Ancak Zeren Group’ın TP’yi almaktan vazgeçtiği öğrenildi.
REKABET KURUMU SATIŞI ONAYLAMIŞTI
Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Rekabet Kurumu Kasım ayında Zeren Group Holding'e ait olan Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ (Alpet) ve Zülfikarlar Holding arasındaki TP Petrol Dağıtım AŞ’nin (TP) paylarının satışını onaylamıştı. Kurul açıklamasında, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtilmişti.
PAR DEVRİ SÜRECİ SONLANDIRILDI
Tüm bu gelişmelerin ardından ise Zeren Group Yatırım Holding A.Ş.'den sürpriz bir karar geldi. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, payların devredilmesi sürecinin sonlandırıldığına karar verildiği kaydedildi.
TİCARİ BEKLENTİLER KARŞILANMADI
Açıklamada, Zülfikar Holding'le müzakereler yapıldığı ancak ticari beklentilerin karşılanmaması sebebiyle bu kararın alındığı ifade edildi. Zeren Group'un açıklamasında şöyle denildi:
"Zeren Group Yatırım Holding A.Ş., TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. Zeren Group Holding yönetim kurulumuz, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için en uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar vermiştir. İlgili karar Zeren Group’un ara dönemde TP Petrol Dağıtım A.Ş’ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."
MİLYON DOLARLIK BORÇ SON AŞAMADA FARK EDİLDİ
Açıklamada ticari beklentilerin karşılanmadığı ifade edilse de iddialara göre bu vazgeçişin arkasında TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin milyon dolarlık borcunun olduğu dile getirildi.