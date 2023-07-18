Akaryakıta gelen zamların ardından herkesin aklındaki soru: İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu!

· Lastik Bakımı

Doğru lastik basıncına sahip olmak, düşük sürtünme ve daha iyi yol tutuşu sağlar. Yanlış lastik basıncı, yakıt tüketimini artırabilir. Lastiklerinizin periyodik olarak kontrol edilmesi ve doğru basınçta tutulması önemlidir. Mevsiminde kullanılmayan lastikler, performans kayıplarına neden olur. Bu kaybı dengelemek için de daha faza gaza basılması gerekir. Bu da yakıt tüketimini artırarak maliyetleri yükseltir.