Akaryakıta gelen zamların ardından herkesin aklındaki soru: İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu!
Akaryakıta gelen ÖTV zammın ardından yurttaşlar otomobillerinin kontaklarını açmaya korkar hale geldi. Uzman isim, yakıt tasarrufu yapmanın 9 püf noktasını açıkladı.
Akaryakıtta ÖTV'nin bir günde 6 lira birden artırılmasının ardından yurttaşlar otomobillerinin kontaklarını açmaya korkar hale geldi.
Artan yakıt maliyetleri ve çevre bilincinin artması, araç sahiplerini yakıt tasarrufu yapmaya teşvik ediyor. Bu bağlamda, daha az yakıt tüketimiyle daha verimli bir sürüş sağlamak için bazı basit ama etkili yöntemler bulunuyor. Araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün.
Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, araç kullanıcılarının yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olacak 9 önemli ipucu paylaştı.
· Düzenli Bakım
Aracınızın düzenli bakımını yaptırmak, motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Motor yağı, hava filtresi ve diğer önemli parçaların düzenli olarak değiştirilmesi yakıt verimliliğini artırır.
· Lastik Bakımı
Doğru lastik basıncına sahip olmak, düşük sürtünme ve daha iyi yol tutuşu sağlar. Yanlış lastik basıncı, yakıt tüketimini artırabilir. Lastiklerinizin periyodik olarak kontrol edilmesi ve doğru basınçta tutulması önemlidir. Mevsiminde kullanılmayan lastikler, performans kayıplarına neden olur. Bu kaybı dengelemek için de daha faza gaza basılması gerekir. Bu da yakıt tüketimini artırarak maliyetleri yükseltir.