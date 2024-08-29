Akaryakıta Çifte İndirim: Tarih Verildi, Fiyatlar Değişiyor
Akaryakıt fiyatlarında beklenen çift indirim için tarih belli oldu. Milyonlarca araç sahibini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. İşte 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Güney Afrika’nın resmi para birimi olan RAND'daki değişim, 4 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen indirim ve 2024 sonuna kadar düşmesi öngörülen akaryakıt fiyatları için önemli bir belirleyici faktör olarak görülüyor.
Güney Afrika ve Ortadoğu'daki siyasi riskler ile Libya’dan gelen haberler, sektör kaynaklarının 4 Eylül tarihinde çifte indirim beklentisine girmesine yol açtı. Bloomberg analistlerine göre, petrol piyasaları bankaların politikaları ve jeopolitik olaylardan etkilenmeye devam edecek, bu da piyasadaki dalgalanmaların süreceği anlamına geliyor.
BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta benzine 1,42 TL'lik indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise değişim yaşanmadı. Cumartesi günü de motorine 91 kuruş indirim geldi.
TÜRKİYE'DE DE İNDİRİM OLACAK MI?
Brent petrol fiyatları ve küresel petrol piyasaları, Türkiye’de milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, dolar kurundaki değişimlerle birlikte indirim veya zam olarak piyasalara yansıyor. Eylül ayı beklentilerine göre, litre başına yaklaşık 25 sentlik bir indirim bekleniyor.
29 Ağustos itibarıyla İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin fiyatı: 43.24 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin fiyatı: 43.13 TL
Motorin litre fiyatı: 43.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara:
Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.57 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir:
Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
Motorin litre fiyatı: 44.09 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL