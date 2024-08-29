Akaryakıta Çifte İndirim: Tarih Verildi, Fiyatlar Değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. Güney Afrika’nın resmi para birimi olan RAND'daki değişim, 4 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen indirim ve 2024 sonuna kadar düşmesi öngörülen akaryakıt fiyatları için önemli bir belirleyici faktör olarak görülüyor.