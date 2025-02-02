Akaryakıt Devri Tarihe Karışacak! Su İle Çalışan Motor Üretildi, Otomobil Sektöründe Devrim
Japon otomotiv devi Toyota, Yamaha Motor işbirliğiyle hidrojenle çalışan V-8 motor geliştirdi. Su ile çalışan çevre dostu bu motor, 455 beygir gücü ve 398 Nm tork üretirken, yalnızca 5 kilogram hidrojenle 485 kilometre menzil sunuyor.
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Toyota, hidrojen yakıtlı motor teknolojisiyle otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yamaha Motor ile ortak geliştirilen bu yenilikçi motor, yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Geleneksel içten yanmalı motorlara alternatif olarak geliştirilen hidrojenli motor, karbon salınımını minimum seviyeye indirirken, uzun menzil ve hızlı yakıt dolumu gibi avantajlar sağlıyor.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEVRİM
Hidrojenli motorlar, elektrikli araçlara göre daha hızlı yakıt ikmali yapılabilmesi ve nadir metallerin daha az kullanılması gibi nedenlerle avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Toyota, bu teknolojiyi Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ederken, hidrojen yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şirket, 2025 yılına kadar 200 bin hidrojen yakıt hücreli aracı yollara çıkarmayı hedefliyor. Hidrojen teknolojisi, sıfır emisyon ve yüksek verimlilik sunarak otomotiv sektöründe önemli bir değişimi beraberinde getirebilir.