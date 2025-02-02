Akaryakıt Devri Tarihe Karışacak! Su İle Çalışan Motor Üretildi, Otomobil Sektöründe Devrim

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEVRİM

Hidrojenli motorlar, elektrikli araçlara göre daha hızlı yakıt ikmali yapılabilmesi ve nadir metallerin daha az kullanılması gibi nedenlerle avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Toyota, bu teknolojiyi Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ederken, hidrojen yakıt hücreli araçların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.