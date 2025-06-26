Akaryakıt Devleri Birleşiyor mu? Hisseleri Şimdiden Tavan Yaptı!
Enerji sektöründe büyük ses getiren bir iddia, dünya devi Shell’in, ezeli rakibi BP’yi satın alacağı yönünde oldu. Söz konusu haberler kısa sürede piyasalarda hareketliliğe yol açarken, BP hisselerinde de dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Ancak Shell tarafından yapılan son açıklama, bu söylentilere net bir dille yanıt verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Shell yetkilileri, söz konusu satın alma sürecine dair herhangi bir somut gelişmenin bulunmadığını belirterek, BP’yi devralacaklarına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Şirket, kamuoyunda oluşan beklentilere karşılık "Gündemimizde böyle bir adım yok" mesajını paylaştı.
WALL STREET JOURNAL GÜNDEME TAŞIDI
İngiltere merkezli enerji devi BP’nin hisse değerleri, iddiaların medyaya yansımasının ardından Çarşamba günü hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu çıkışta, Wall Street Journal’da yer alan bir haberin etkili olduğu değerlendiriliyor. Haberde, Shell’in BP’yi satın alma fikrini değerlendirdiği ifade edilirken, bunun enerji sektöründe “bir kuşağın en büyük birleşmesi” olabileceği vurgulanmıştı.
Shell’in daha önce Mayıs ayında da benzer bir planı masaya yatırdığı iddiaları, Bloomberg tarafından da dile getirilmişti. Ancak şirketin şimdiye kadar bu yönde herhangi bir resmi adım atmadığı ve sürecin ilerlemediği netlik kazandı.
BP ÜZERİNDEKİ BASKILAR ARTIYOR
Son dönemlerde BP, sürdürülebilir enerjiye geçiş planları, yönetici değişiklikleri ve operasyonel sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekerken, şirketin giderek artan mali yükümlülükleri de olası birleşmeler açısından önemli bir engel oluşturuyor.
RBC Capital Markets tarafından yapılan değerlendirmelerde, BP’nin bu borç yükü “zehirli kadeh” benzetmesiyle tanımlanırken, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
OLASI BİRLEŞME TARİHİ DEĞİŞİM OLABİLİR Mİ?
Enerji sektörünün en köklü oyuncularından Shell’in BP’yi bünyesine katma ihtimali, yalnızca finansal piyasaları değil, küresel enerji denkleminde de dengeleri değiştirebilir. Uzmanlar, böyle bir birleşmenin Donald Trump döneminden bu yana enerji sektöründe gerçekleşecek en büyük satın alma hamlesi olabileceğini belirtiyor.
Henüz resmiyet kazanmasa da, bu dev birleşme olasılığı, önümüzdeki süreçte piyasaların radarında kalmaya devam edecek gibi görünüyor.