Akaryakıt Devleri Birleşiyor mu? Hisseleri Şimdiden Tavan Yaptı!

WALL STREET JOURNAL GÜNDEME TAŞIDI

İngiltere merkezli enerji devi BP’nin hisse değerleri, iddiaların medyaya yansımasının ardından Çarşamba günü hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu çıkışta, Wall Street Journal’da yer alan bir haberin etkili olduğu değerlendiriliyor. Haberde, Shell’in BP’yi satın alma fikrini değerlendirdiği ifade edilirken, bunun enerji sektöründe “bir kuşağın en büyük birleşmesi” olabileceği vurgulanmıştı.

Shell’in daha önce Mayıs ayında da benzer bir planı masaya yatırdığı iddiaları, Bloomberg tarafından da dile getirilmişti. Ancak şirketin şimdiye kadar bu yönde herhangi bir resmi adım atmadığı ve sürecin ilerlemediği netlik kazandı.