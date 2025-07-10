Akaryakıt Devine Rekor Para Cezası! Bu Hata Başını Yaktı
Rekabet Kurulu, akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından OPET'e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle 131 milyon 308 bin TL tutarında idari para cezası uyguladı. Ceza, bayilik ilişkilerini 5 yılın ötesine taşıyan kira düzenlemeleri nedeniyle kesildi.
Kaynak: AA
Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, OPET’in bayileriyle yaptığı dikey anlaşmalar yoluyla kanun ihlali yapıp yapmadığının tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın uzlaşma usulüyle sonuçlandığı bildirildi.
Kurumun incelemelerine göre OPET, bayilik sözleşmesi süresi devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü taşınmaz üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis ederek bu süreci 5 yılın ötesine taşıdı. Bu uygulamanın, bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin fiilen uzamasına neden olduğu belirtildi.
UZLAŞMA BAŞVURUSU YAPILDI
Soruşturma süreci devam ederken OPET tarafından yapılan uzlaşma başvurusu kabul edildi. Kurul, OPET’in rekabet etmeme yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarla ilgili olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine hükmetti.
Verilen kararda, "Kurul, OPET'e 131 milyon 308 bin 900,95 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve soruşturmanın uzlaşma prosedürü ile sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadesine yer verildi.