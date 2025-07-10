Akaryakıt Devine Rekor Para Cezası! Bu Hata Başını Yaktı

Kurumun incelemelerine göre OPET, bayilik sözleşmesi süresi devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü taşınmaz üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis ederek bu süreci 5 yılın ötesine taşıdı. Bu uygulamanın, bayi ile OPET arasındaki dikey ilişkinin fiilen uzamasına neden olduğu belirtildi.