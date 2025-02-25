AJet'ten Ucuz Yurt Dışı Bilet Kampanyası: Tarihler Belli Oldu

Kampanyada, belirli rotalarda 1 Euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 Euro ve 29 Euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de bulunuyor. Toplamda 26 bin 850 koltuğun satışa çıkarıldığı kampanyanın, sadece ‘basic paket’ biletlerde geçerli olacağı belirtildi.