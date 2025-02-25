AJet'ten Ucuz Yurt Dışı Bilet Kampanyası: Tarihler Belli Oldu
AJet, yurt dışı seyahatlerine yönelik dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirket, Türkiye çıkışlı ve varışlı dış hat uçuşlarında biletleri 9 Euro'ya (343 TL) satışa çıkardı.
Kaynak: AA
AJet, yolcularına uygun fiyatlı seyahat imkanı sunmak amacıyla Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası'ndaki kutsal topraklara uzanan 55 farklı noktada kampanya başlattı. Ucuz bilet fırsatlarından yararlanmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat sunan AJet'in kampanyasının tarihleri ve detayları belli oldu.
KAMPANYANIN TARİHLERİ BELLİ OLDU
İndirimli biletler, 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde satılacak ve 1 Mart - 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Kampanyanın, Türkiye çıkışlı yurt dışı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları da kapsayacağı açıklandı.
Kampanyada, belirli rotalarda 1 Euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 Euro ve 29 Euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de bulunuyor. Toplamda 26 bin 850 koltuğun satışa çıkarıldığı kampanyanın, sadece ‘basic paket’ biletlerde geçerli olacağı belirtildi.