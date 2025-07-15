Ailece Başlamışlardı, Dev Süpermarket Zinciri İflas Bayrağını Çekti

DEV ZİNCİRLER DE MAĞAZA KAPATIYOR

ABD genelinde sadece yerel markalar değil, dev perakende zincirleri de ciddi küçülmelere gidiyor. Ülkenin en büyük market zincirlerinden Kroger, son dönemde yaklaşık 60 şubesini kapatırken, Giant da biri kendi markasıyla, 32’si Stop & Shop adı altında olmak üzere 33 mağazasının kepenklerini indirdi. Safeway ve Amazon Fresh gibi markalar da düşük performans gösteren şubelerini tek tek kapatma kararı aldı.