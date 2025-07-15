Ailece Başlamışlardı, Dev Süpermarket Zinciri İflas Bayrağını Çekti
Amerika Birleşik Devletleri’nde perakende gıda sektöründe iflas dalgası büyüyor. Ülke genelinde birçok zincir mağaza kapılarını kapatırken, Texas eyaletinin Brazoria County bölgesinde hizmet veren yerel market zinciri West Brazos Stewart Food Markets, iflas koruma başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket yetkilileri, başvuru sürecine rağmen mağazaların faaliyetlerine ara vermeden devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Stewart Food Markets’in iflas başvurusu, özellikle yalnızca bir süpermarketin hizmet verdiği kırsal bölgelerde tedirginlik yarattı. Bu tarz alanlarda marketin kapanması, sadece alışveriş zorluğu değil, aynı zamanda taze gıdaya erişimde de ciddi sorunlara yol açabilir. Şirketin ayakta kalması, bölge halkı için kritik bir öneme sahip.
50 YILI AŞKIN SÜREDİR AYAKTAYDI
Marketin temelleri, 1947 yılında Vernon Stewart’ın daha 11 yaşındayken bir bakkalda et reyonunda çalışmaya başlamasıyla atıldı. Stewart, yıllar içinde sektörün farklı noktalarında deneyim kazandıktan sonra, 1975’te kendi işini kurarak bağımsız market zincirinin temelini attı. Bugün dört kuşaktır aynı aile tarafından işletilen şirket; Stewart's Food Store 2, Stewart's Food Store 4, Stewart's Food Market ve Stewart's Grocery isimleriyle hizmet veriyor.
İflas koruma başvurusuna göre şirketin varlıklarının 10 ila 50 milyon dolar, borçlarının ise 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu bildirildi. Alacaklı sayısı ise 200 ile 999 arasında değişiyor. Süreci, Genevieve Graham Law, PLLC adlı hukuk firması yürütüyor. Finansal yeniden yapılandırmaya dair detaylar ise henüz paylaşılmadı.
DEV ZİNCİRLER DE MAĞAZA KAPATIYOR
ABD genelinde sadece yerel markalar değil, dev perakende zincirleri de ciddi küçülmelere gidiyor. Ülkenin en büyük market zincirlerinden Kroger, son dönemde yaklaşık 60 şubesini kapatırken, Giant da biri kendi markasıyla, 32’si Stop & Shop adı altında olmak üzere 33 mağazasının kepenklerini indirdi. Safeway ve Amazon Fresh gibi markalar da düşük performans gösteren şubelerini tek tek kapatma kararı aldı.
Uzmanlara göre bu kapanmaların nedenleri arasında yalnızca artan maliyetler değil, aynı zamanda tüketici alışkanlıklarındaki değişim de etkili. Dollar General CEO’su Todd Vasos, daha önce orta ve üst gelir grubunun uzak durduğu zincir mağazalarına artık bu kesimin de ilgi gösterdiğini ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde “az öde, az al” modelinin cazip hale geldiğini belirtti.