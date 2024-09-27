Aile Destek Ödemesi Ekim 2024: O Tarihte Hesaplarınızı Kontrol Edin

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARTIRILACAK MI?

Vatandaşlar ayrıca, Aile Destek Paketi ödemelerinde artış olup olmayacağını ve bu yardımların 2025 yılında da devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Şu an için bu konuda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Bakanlığın ilerleyen dönemde ödemelerin artışına ve 2025 yılına uzatılmasına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.