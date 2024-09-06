Aile Destek Ödemesi Hesaplara Ne Zaman Yatırılacak? Ayrıntılar Belli Oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunduğu destek ödemelerinin Eylül ayı takvimi merak ediliyor. Eylül 2024 için aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman ödenecek ve bu ödemelerin detayları nedir? İşte tüm merak edilenler...
Türkiye'de ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen düşük gelirli aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlenen "aile destek ödemeleri" büyük önem taşıyor. 2022 yılından itibaren ödenmeye başlanan bu yardımlar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırmaya başlıyor. Bu kapsamda, Eylül 2024 ödemelerinin 15 Eylül'de yapılması bekleniyor.
NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
Bakanlık, çeşitli gelir seviyelerine göre farklı yardım tutarları belirliyor. İşte ayrıntılar:
- Aylık Gelir 450 TL ve altı: 1.250 TL
- Aylık Gelir 450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
- Aylık Gelir 911,15 TL üzeri ─ 1.372,30 TL ve altı: 950 TL
- Aylık Gelir 1.372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az: 850 TL
Ek olarak, çocuk sayısına göre ek destek ödemeleri de sağlanmaktadır:
- 1-2 çocuklu haneler: 350 TL
- 3 çocuklu haneler: 450 TL
- 4 çocuklu haneler: 550 TL
- 5 ve üzeri çocuklu haneler: 650 TL
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile destek ödemelerine başvuracak kişilerin uyması gereken bazı şartlar bulunmaktadır:
- Türk vatandaşı olmak,
- Mavi Kart sahibi olmamak,
- Yerleşim adresinin yurt dışında olmaması,
- 18 yaşından küçük olmamak,
- Hanede memur, noter, muhtar olarak çalışan veya yurtdışında çalışan, yurtdışına borçlanan ya da özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gerekmektedir.
Bu ödemelerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi kaynaklarından ve sosyal yardım bilgileri sorgulama ekranından faydalanabilirsiniz.