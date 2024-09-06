Aile Destek Ödemesi Hesaplara Ne Zaman Yatırılacak? Ayrıntılar Belli Oldu

Türkiye'de ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen düşük gelirli aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenlenen "aile destek ödemeleri" büyük önem taşıyor. 2022 yılından itibaren ödenmeye başlanan bu yardımlar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden takip edilebiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemelerini her ayın 15'inde hesaplara yatırmaya başlıyor. Bu kapsamda, Eylül 2024 ödemelerinin 15 Eylül'de yapılması bekleniyor.