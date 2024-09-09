Aile Desteği, 65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası İçin Yeni Düzenleme: O Kişiler Artık Alamayacak

İŞKUR DEVREYE GİRECEK

Çalışabilecek durumda olan vatandaşlar İŞKUR’a yönlendirilerek, niteliklerine uygun iş fırsatları sunulacak. İş tekliflerini kabul edenlere sosyal yardım ödemeleri durdurulacak. Ayrıca, kayıtdışı çalışıp sosyal yardım almaya devam edenler de tespit edilerek yardımları kesilecek.

Aile destek programı Ocak ayında sona erecek ve bir daha uzatılmayacak. Bu programın yerine yeni bir sosyal yardım paketi getirilecek ve yardımlar, sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek. Devlet, bu yeni dönemde yardımların daha adil ve ihtiyaç odaklı olması için kapsamlı bir düzenleme yapmayı hedefliyor.