Aile Desteği, 65 Yaş Aylığı, Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası İçin Yeni Düzenleme: O Kişiler Artık Alamayacak
Ülke genelinde milyonlarca kişi sosyal yardım ödemesi alırken, son yapılan açıklamalara göre 5 milyon 990 bin kişinin bu yardımlardan faydalanıyor.
Yardımlardan yararlananların rakamı, nüfusun önemli bir kısmının sosyal yardımlarla geçinmeye çalıştığını ortaya koydu. Devlet, bu yardımlara yönelik yeni düzenlemelere hazırlanıyor.
Yeni düzenlemeler kapsamında, babalarının maaşını almak için eşlerinden sadece resmiyette boşanan ancak birlikte yaşamaya devam eden kadınlar ve çalışma gücüne sahip olmasına rağmen iş aramayan kişiler tespit edilerek gerekli adımlar atılacak. Bu kişilere yönelik yaptırımlar uygulanacak ve yardımlar yeniden gözden geçirilecek.
İŞKUR DEVREYE GİRECEK
Çalışabilecek durumda olan vatandaşlar İŞKUR’a yönlendirilerek, niteliklerine uygun iş fırsatları sunulacak. İş tekliflerini kabul edenlere sosyal yardım ödemeleri durdurulacak. Ayrıca, kayıtdışı çalışıp sosyal yardım almaya devam edenler de tespit edilerek yardımları kesilecek.
Aile destek programı Ocak ayında sona erecek ve bir daha uzatılmayacak. Bu programın yerine yeni bir sosyal yardım paketi getirilecek ve yardımlar, sadece gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek. Devlet, bu yeni dönemde yardımların daha adil ve ihtiyaç odaklı olması için kapsamlı bir düzenleme yapmayı hedefliyor.