Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı

11 BİN 135 ADET SATIŞLA LİDER OLDU

Bu dönemde otomobil satışları %0,23 artışla 69 bin 288 olarak kaydedilirken, hafif ticari araç satışları %2,6 artışla 20 bin 846 seviyesine yükseldi. Toplamda, Fiat 11 bin 135 adetlik satışla lider konumdayken, Renault 9 bin 742 ve Ford 8 bin 159 adetlik satışla onu takip etti. Volkswagen 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel ise 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.