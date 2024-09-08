Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı
Otomobil devlerinin araç satışı sürerken ağustos ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satış yapan markalar belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı.
11 BİN 135 ADET SATIŞLA LİDER OLDU
Bu dönemde otomobil satışları %0,23 artışla 69 bin 288 olarak kaydedilirken, hafif ticari araç satışları %2,6 artışla 20 bin 846 seviyesine yükseldi. Toplamda, Fiat 11 bin 135 adetlik satışla lider konumdayken, Renault 9 bin 742 ve Ford 8 bin 159 adetlik satışla onu takip etti. Volkswagen 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel ise 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil kategorisinde Renault, ağustos ayında en fazla satış yapan marka oldu ve 8 bin 626 adetlik satış gerçekleştirdi. Fiat 6 bin 760 adetle ikinci, Volkswagen ise 5 bin 284 adetle üçüncü sırada yer aldı. Hyundai 4 bin 154 adetlik satışla dördüncü olurken, Chery 3 bin 643 adetlik satışla beşinci sırayı aldı.
Lüks otomobil segmentinde ise dikkat çekici satışlar gerçekleşti. Ağustos ayında 95 adet DS, 78 Porsche, 66 Lexus ve 25 Maserati satıldı. Ayrıca 3 adet Jaguar, 2 Ferrari, 1’er adet Bentley, Lamborghini ve Aston Martin de alıcı buldu.
Hafif ticari araç satışlarında ise Ford 5 bin 814 adetle ilk sırayı alırken, Fiat 4 bin 375 adetle ikinci sırada yer aldı. Peugeot, 2 bin 210 adetlik satışla üçüncü olurken, Citroen 1.825 adetle dördüncü, Opel ise 1.720 adetle beşinci sırada yer aldı.
Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplamda 22 bin 574 yerli, 67 bin 560 ithal araç satışı gerçekleşti.