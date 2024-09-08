Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı

Otomobil devlerinin araç satışı sürerken ağustos ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında en çok satış yapan markalar belli oldu.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 1

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 2

11 BİN 135 ADET SATIŞLA LİDER OLDU

Bu dönemde otomobil satışları %0,23 artışla 69 bin 288 olarak kaydedilirken, hafif ticari araç satışları %2,6 artışla 20 bin 846 seviyesine yükseldi. Toplamda, Fiat 11 bin 135 adetlik satışla lider konumdayken, Renault 9 bin 742 ve Ford 8 bin 159 adetlik satışla onu takip etti. Volkswagen 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel ise 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 3

Otomobil kategorisinde Renault, ağustos ayında en fazla satış yapan marka oldu ve 8 bin 626 adetlik satış gerçekleştirdi. Fiat 6 bin 760 adetle ikinci, Volkswagen ise 5 bin 284 adetle üçüncü sırada yer aldı. Hyundai 4 bin 154 adetlik satışla dördüncü olurken, Chery 3 bin 643 adetlik satışla beşinci sırayı aldı.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 4

Lüks otomobil segmentinde ise dikkat çekici satışlar gerçekleşti. Ağustos ayında 95 adet DS, 78 Porsche, 66 Lexus ve 25 Maserati satıldı. Ayrıca 3 adet Jaguar, 2 Ferrari, 1’er adet Bentley, Lamborghini ve Aston Martin de alıcı buldu.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 5

Hafif ticari araç satışlarında ise Ford 5 bin 814 adetle ilk sırayı alırken, Fiat 4 bin 375 adetle ikinci sırada yer aldı. Peugeot, 2 bin 210 adetlik satışla üçüncü olurken, Citroen 1.825 adetle dördüncü, Opel ise 1.720 adetle beşinci sırada yer aldı.

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Ağustos Ayında En Çok Satılan Araba Markaları Belli Oldu: Zirveye Bakın Hangi Otomobil Devi Çıktı - Resim: 6

Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplamda 22 bin 574 yerli, 67 bin 560 ithal araç satışı gerçekleşti.

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