AFAD'a 1000 Sözleşmeli Personel Alınacak: İşte Başvuru Şartları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 9 Aralık 2024 - 17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte başvuru şartları ve süreç detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 6/6/1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde, belirtilen pozisyon sayısı ve niteliklere göre toplam 1.000 (Bin) adet boş pozisyona, giriş sınavı (uygulama ve sözlü) ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu düzenlemek,
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (17 Aralık 1995 ve sonrasında doğmuş),
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Fiziksel engeli bulunmamak,
Her türlü coğrafya ve iklimde arama ve kurtarma görevi yapabilecek durumda olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
Önlisans mezunu olmak, belirli programlardan mezuniyet isteniyor.
2024 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurular, eksiklikler açısından değerlendirilecek.
Sadece 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmayan veya son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlayan kişiler başvuru yapabilir.
Sınav, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Samsun illerinde 10-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Sınav başvuru sonuçları, AFAD'ın internet sitesinde ilan edilecek.
İŞTE 10 ETAP...
1. Etap – Slalom Koşusu: Bu etapta, adaylar 6 slalom çubuğunun dışından geçerek parkuru tamamlayacaklardır. Çubuklar, 150 cm yüksekliğinde olup, düz ve çapraz düzenlemeyle 3 metre aralıklarla yerleştirilecektir. Herhangi bir çubuğun eksik geçilmesi veya devrilmesi durumunda, adayın bitiş süresine 2 saniye eklenir.
2. Etap – Tünel Geçişi: Bu etapta, 10 metre uzunluğunda, 100 cm genişliğinde ve 90 cm yüksekliğinde bir tünelden geçilecektir. Tünel girişinde yer alan kare kutuda bulunan sağlık topu (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg), tünel boyunca sürüklenerek çıkışta bulunan kare kutuya bırakılacaktır. Sağlık topu kutuya bırakılmadıkça etap tamamlanmış sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
3. Etap – Dikkat ve Eşleştirme: Bu etapta, kare kutular içerisinde bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renkli toplar, 3 metre uzaklıkta bulunan aynı renkli kutulara doğru şekilde yerleştirilecektir. Toplar, sırayla alınarak bırakılacaktır. Doğru eşleştirme yapılmadıkça etap tamamlanmaz ve aday bir sonraki etaba geçemez.
4. Etap – Kule Merdiven: 8 metre yüksekliğindeki kuleye tırmanarak, platforma ulaşıldığında zeminde bulunan ağırlık (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) kuledeki işaretli noktadan halatla yukarı çekilerek platform üzerine bırakılacaktır. Ağırlık, platforma bırakılmadıkça etap tamamlanmış sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.
5. Etap – Engel Geçişi: Bu etapta adaylar, dört engeli sırayla, üstten ve alttan geçecekler. Engellerin yükseklikleri 50 cm ve 110 cm olarak belirlenmiştir. Her bir engel arasındaki mesafe ise 150 cm'dir. Engel çubuğundan eksik ya da hatalı geçiş, engel devrilmesi veya düşürülmesi durumunda, adayın bitiş süresine 2 saniye ceza süresi eklenecektir.
6. Etap – Ağırlık Taşıma: Ağırlıklar, erkekler için 30 kg (15x2) ve kadınlar için 20 kg (10x2) olmak üzere belirli alandan alınarak, 3 metre uzaklıktaki dubanın etrafından dolaşılarak işaretli alana geri bırakılacaktır. Adaylar ağırlıkları atarak bırakmamalıdır. Dubanın devrilmesi durumunda 2 saniye ceza süresi eklenecektir.
7. Etap – Takla Atma: Adaylar, yer minderinde öne doğru düz bir takla atmak zorundadır. Takla atamayan veya hatalı atan aday, bir sonraki etaba geçemez. Bu hareketin hatalı yapılması durumunda bitiş süresine 2 saniye ilave edilir.
8. Etap – Denge Tahtası: Yüksekliği 50 cm, genişliği 10 cm, uzunluğu 3 metre olan denge tahtası boyunca geçiş yapılacaktır. Tahtadan düşen veya geçişi başarıyla tamamlamayan adaylar, etabı baştan tekrar etmek zorundadır.
9. Etap – Labirent: 30 metre uzunluğunda ve 150 cm genişliğindeki labirent, zemindeki ok işaretleri takip edilerek tamamlanacaktır. Ekipmanları devirmeyen adaylar sorunsuz geçişi tamamlamış olur. Ekipman devrilirse, bitiş süresine 2 saniye ceza eklenir.
10. Etap – Ekip Çalışması: Bu etap, adayların ekip çalışmasına yatkınlıklarını değerlendirir. 4 aday, su dolu bir kovayı belirli bir mesafede taşıyarak koordineli bir şekilde bitiş noktasına ulaştırmalıdır. Fiziki kondisyonu zayıf adaylar bu etaba katılamaz.
PARKUR SÜRESİ VE PUANLAMA
Kadın adaylar için parkurda kalma süresi en fazla 185 saniye, erkek adaylar için ise 180 saniyedir. Bu süre içinde parkuru tamamlayamayan adaylar başarısız sayılır.
UYGULAMA SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Her adayın uygulama sınav puanı, fiziki kondisyon ve ekip çalışmasına yatkınlık puanlarının aritmetik ortalaması ile belirlenecek ve puanların en az 70 olması gerekecek.
SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav 7-25 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak ve adaylar, belirtilen tarihte sınav merkezine gelmelidir. Adaylar sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilir.
ATAMA SÜRECİ
Başarı puanı, uygulama sınavı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması ile hesaplanacak. Her il için en yüksek puanlı adaylar atanacak ve yedek listeler oluşturulacaktır.
ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ
Atama belgeleri teslim edilmezse atama işlemi gerçekleşmeyecek. Ayrıca, atanma hakkından feragat eden veya gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen adayların atamaları iptal edilecektir.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyan veren adayların sınavları geçersiz sayılacak ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sınav sürecinde belirtilmeyen hususlar, ilgili mevzuata göre düzenlenecektir.