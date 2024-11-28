AFAD'a 1000 Sözleşmeli Personel Alınacak: İşte Başvuru Şartları

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve başvurular, eksiklikler açısından değerlendirilecek.

Sadece 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmayan veya son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlayan kişiler başvuru yapabilir.

Sınav, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Samsun illerinde 10-28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Sınav başvuru sonuçları, AFAD'ın internet sitesinde ilan edilecek.

İŞTE 10 ETAP...

1. Etap – Slalom Koşusu: Bu etapta, adaylar 6 slalom çubuğunun dışından geçerek parkuru tamamlayacaklardır. Çubuklar, 150 cm yüksekliğinde olup, düz ve çapraz düzenlemeyle 3 metre aralıklarla yerleştirilecektir. Herhangi bir çubuğun eksik geçilmesi veya devrilmesi durumunda, adayın bitiş süresine 2 saniye eklenir.

2. Etap – Tünel Geçişi: Bu etapta, 10 metre uzunluğunda, 100 cm genişliğinde ve 90 cm yüksekliğinde bir tünelden geçilecektir. Tünel girişinde yer alan kare kutuda bulunan sağlık topu (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg), tünel boyunca sürüklenerek çıkışta bulunan kare kutuya bırakılacaktır. Sağlık topu kutuya bırakılmadıkça etap tamamlanmış sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.

3. Etap – Dikkat ve Eşleştirme: Bu etapta, kare kutular içerisinde bulunan kırmızı, yeşil ve mavi renkli toplar, 3 metre uzaklıkta bulunan aynı renkli kutulara doğru şekilde yerleştirilecektir. Toplar, sırayla alınarak bırakılacaktır. Doğru eşleştirme yapılmadıkça etap tamamlanmaz ve aday bir sonraki etaba geçemez.

4. Etap – Kule Merdiven: 8 metre yüksekliğindeki kuleye tırmanarak, platforma ulaşıldığında zeminde bulunan ağırlık (erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg) kuledeki işaretli noktadan halatla yukarı çekilerek platform üzerine bırakılacaktır. Ağırlık, platforma bırakılmadıkça etap tamamlanmış sayılmayacak ve aday bir sonraki etaba geçemeyecektir.