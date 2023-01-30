Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak son 20 yılda 10 kanun çıkartılırken, 11’inci kanun da bu hafta TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, adı her ne kadar “Yapılandırma Kanunu” olsa da gecikme cezası / gecikme zammı yerine getirilen enflasyon farkı dolayısıyla adeta af niteliği taşıyor. 2009 yılında bin lira anapara borcu bulunan kişinin 2 bin 461.50 TL tutan gecikme cezası silinecek. Bunun yerine bin 38.50 TL enflasyon farkı uygulanacak. Peşin ödeyenlerden ise enflasyon farkının sadece 103,85 TL’lik kısmı alınacak, geri kalanı silinecek.