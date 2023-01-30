Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun adeta bir 'af' niteliği taşıyor. Buna göre, gecikme cezaları silinecek, enflasyon farkı alınacak.
Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak son 20 yılda 10 kanun çıkartılırken, 11’inci kanun da bu hafta TBMM’de görüşülmeye başlanacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, adı her ne kadar “Yapılandırma Kanunu” olsa da gecikme cezası / gecikme zammı yerine getirilen enflasyon farkı dolayısıyla adeta af niteliği taşıyor. 2009 yılında bin lira anapara borcu bulunan kişinin 2 bin 461.50 TL tutan gecikme cezası silinecek. Bunun yerine bin 38.50 TL enflasyon farkı uygulanacak. Peşin ödeyenlerden ise enflasyon farkının sadece 103,85 TL’lik kısmı alınacak, geri kalanı silinecek.
Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana vergi ve prim borçları ile ilgili 54 kanun çıkartıldı. Geçmiş yıllarda çıkartılan kanunlarda borçlar silindiği için af kanunu olarak nitelendirildi. Son yıllarda çıkartılan kanunlarda ise bunun bir af değil “yapılandırma” olduğu iddia edildi. Gerekçe olarak da vergi veya prim borcunun anaparasının silinmemesi ve enflasyon farkının tahsil edilmesi gösterildi.
Son 20 yıllık dönemde 10 kanun çıkartıldı. 2017 yılına kadar çıkartılan kanunlarda gecikme cezası veya gecikme zammının yerine doğrudan enflasyon farkı uygulandı. Ancak, 2016 yılı kasım ayından itibaren enflasyon yükseldiği için yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ – ÜFE) yerine, söz konusu aydan itibaren enflasyon yüzde 0.35 kabul edilerek enflasyon farkı hesaplandı. Borcu peşin ödeyenlerden ise hesaplanan enflasyon farkının yüzde 10’u tahsil edilirken, yüzde 90’ı silinmeye başlandı.
TBMM’de bu hafta görüşmelerine başlanacak yapılandırma kanunu teklifinde da Kasım 2016 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE’deki aylık değişim yüzde 0.75 olarak kabul edildi.