Adını Altın Harflerle Yazdırmıştı, Bir Devir Kapandı: Üretimi Resmen Durduruldu

Uzun yıllardır Japon pazarında yer alan bu iki model, özellikle ekonomik fiyatları ve dayanıklılığıyla biliniyordu. Corolla Axio'nun temel donanıma sahip önden çekişli ve manuel şanzımanlı versiyonu 1.639.600 yen (yaklaşık 392 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş ve CVT şanzıman tercih edildiğinde ise fiyat 1.913.000 yen'e (457 bin TL) kadar çıkıyor. Direksiyon kursları için özel versiyonları da bulunan bu sedan, uygun maliyetiyle dikkat çekiyordu.