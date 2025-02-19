Adını Altın Harflerle Yazdırmıştı, Bir Devir Kapandı: Üretimi Resmen Durduruldu
Toyota Japonya, Corolla Axio sedan ve Corolla Fielder wagon modellerinin üretiminin 2025 Ekim itibarıyla sona ereceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yıllardır Japon pazarında yer alan bu iki model, özellikle ekonomik fiyatları ve dayanıklılığıyla biliniyordu. Corolla Axio'nun temel donanıma sahip önden çekişli ve manuel şanzımanlı versiyonu 1.639.600 yen (yaklaşık 392 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş ve CVT şanzıman tercih edildiğinde ise fiyat 1.913.000 yen'e (457 bin TL) kadar çıkıyor. Direksiyon kursları için özel versiyonları da bulunan bu sedan, uygun maliyetiyle dikkat çekiyordu.
Wagon kasa tipiyle sunulan Corolla Fielder ise başlangıç fiyatı olarak 1.786.400 yen’den (427 bin TL) alıcı buluyor. Ancak Japon Yeni'nin son yıllardaki değer kaybı, bu fiyatları daha cazip hale getirmiş durumda. Japon Yeni son beş yılda Amerikan Doları karşısında yüzde 26 değer kaybetti ve 38 yılın en düşük seviyelerinden işlem görüyor.
Yaklaşık 11.000 dolara denk gelen Corolla Axio, Amerika pazarında geçmiş yıllardaki uygun fiyatlı araçları hatırlatıyor. 2009 yılında 9.990 dolar (362 bin TL) fiyat etiketiyle satılan Nissan Versa gibi düşük maliyetli otomobiller, artık nadir hale gelmiş durumda. Günümüzde kompakt sedan segmentindeki fiyatlar da hızla yükseliyor. Örneğin, 2025 model Nissan Versa’nın fiyatı 18.330 dolara (665 bin TL) kadar çıkıyor. Bu durum, ABD’de 20.000 doların altında otomobil bulmanın giderek zorlaştığını gösteriyor.