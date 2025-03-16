Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar
Adana’da 2014 yılında kurulan ve petrol, doğal gaz, su nakil hatları ile çeşitli endüstriler için spiral kaynaklı çelik boru üretimiyle tanınan Çukurova Boru, ekonomik krizin etkisiyle konkordato sürecine girdi. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin alacaklılarına yönelik önemli bir duyuru yaptı.
Kaynak: Ekonomide Haber
Ekonomide Haber'in özel haberine göre; Çukurova Boru Metal Makina Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, 11 Aralık 2024 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı alındı. Mahkeme, bu süreçte şirketin alacaklılarını harekete geçmeye çağırdı.
ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK SÜRE TANINDI
Mahkeme, Çukurova Boru’ya alacaklı olan gerçek ve tüzel kişileri, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeye davet etti. Ekonomide Haber'in aktardığına göre, alacak bildiriminde 17 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bakiye alacakların, varsa faizleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilmesi gerektiği vurgulandı.
BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER VE SÜREÇ
Alacak bildirimleri, konkordato komiserliğine bizzat ya da posta yoluyla yapılabilecek. Posta ile gönderilen başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde komiserliğe ulaşması şart. Başvurulara ana para ve faiz tutarlarının yanı sıra cari hesap dökümleri, fatura, sözleşme, senet veya çek gibi belgelerin onaylı örneklerinin eklenmesi gerekiyor.
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SONUÇLARI
İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi uyarınca, alacaklarını belirtilen süre içinde bildirmeyenler, bilançoda kayıtlı olmadıkları sürece konkordato sürecine dahil edilmeyecek ve projeye katılım sağlayamayacak. ekonomidehaber.com.tr'nin haberine göre mahkeme bu konuda alacaklıları dikkatli olmaya çağırdı. Çukurova Boru’nun konkordato süreci, Adana iş dünyasında yakından takip ediliyor.