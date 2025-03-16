Adana'nın Çelik Boru Devi İflas Sürecinde! Mahkemeden Flaş Karar

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER VE SÜREÇ

Alacak bildirimleri, konkordato komiserliğine bizzat ya da posta yoluyla yapılabilecek. Posta ile gönderilen başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde komiserliğe ulaşması şart. Başvurulara ana para ve faiz tutarlarının yanı sıra cari hesap dökümleri, fatura, sözleşme, senet veya çek gibi belgelerin onaylı örneklerinin eklenmesi gerekiyor.