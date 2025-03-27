Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor
Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden Adana, erkenci soğan hasadıyla sezona hızlı başladı.
Adana’da bu yılın yüz güldüren soğan hasadı başladı. Kilogramı 18-20 TL arasında değişen tarladaki fiyatlar çiftçiyi sevindirirken, bu yıl 250 bin ton rekolte hedefleniyor.
SOĞAN ÜRETİMİNDE YÜZ GÜLDÜREN SEZON
Soğan hasadında dönüm başına 7-8 ton verim alınıyor. Soğanlar başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Depolarda hâlâ 50 bin ton kışlık soğan bulunuyor ve fiyatları 12-14 TL arasında değişiyor.
"YURT DIŞINDAN SOĞAN GİRMESİN” ÇAĞRISI
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Ramazan Bayramı sonrası hasadın hızlanacağını belirterek, Mısır ve Özbekistan’dan gelen soğanların yerli üreticiyi zor durumda bırakabileceğine dikkat çekti.
SOĞANIN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?
-Bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
-Sindirim sistemini düzenler, metabolizmayı hızlandırır.
-Kan şekerini dengeler, kalp sağlığını destekler.
-Cilt ve saç sağlığını iyileştirir, detoks etkisi sunar.
-Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir.