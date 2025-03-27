Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor

SOĞAN ÜRETİMİNDE YÜZ GÜLDÜREN SEZON

Soğan hasadında dönüm başına 7-8 ton verim alınıyor. Soğanlar başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Depolarda hâlâ 50 bin ton kışlık soğan bulunuyor ve fiyatları 12-14 TL arasında değişiyor.