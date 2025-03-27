Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor

Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden Adana, erkenci soğan hasadıyla sezona hızlı başladı.

Soğan Hasat Adana
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Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor - Resim: 1

Adana’da bu yılın yüz güldüren soğan hasadı başladı. Kilogramı 18-20 TL arasında değişen tarladaki fiyatlar çiftçiyi sevindirirken, bu yıl 250 bin ton rekolte hedefleniyor.

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Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor - Resim: 2

SOĞAN ÜRETİMİNDE YÜZ GÜLDÜREN SEZON

Soğan hasadında dönüm başına 7-8 ton verim alınıyor. Soğanlar başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Depolarda hâlâ 50 bin ton kışlık soğan bulunuyor ve fiyatları 12-14 TL arasında değişiyor.

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Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor - Resim: 3

"YURT DIŞINDAN SOĞAN GİRMESİN” ÇAĞRISI

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Ramazan Bayramı sonrası hasadın hızlanacağını belirterek, Mısır ve Özbekistan’dan gelen soğanların yerli üreticiyi zor durumda bırakabileceğine dikkat çekti.

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Adana’da Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 18 Liraya Satılıyor! Kan Şekerini Düzenleyip Eklem Ağrılarını Bitiriyor - Resim: 4

SOĞANIN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

-Bağışıklığı güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

-Sindirim sistemini düzenler, metabolizmayı hızlandırır.

-Kan şekerini dengeler, kalp sağlığını destekler.

-Cilt ve saç sağlığını iyileştirir, detoks etkisi sunar.

-Uykusuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelir.

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