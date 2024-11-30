Acun Ilıcalı Servetini Tek Tek Açıkladı: Hülya Avşar İnanamadı
Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, herkesin merak ettiği serveti hakkında ilk kez konuştu. Yanında nakit para ve cüzdan taşımadığını söyleyen Ilıcalı, "Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var" diyerek harcamalarını tek tek saydı.
Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, tüm servetini ve harcamalarını tek tek açıkladı. Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair konuşan Ilıcalı herkesin merak ettiği serveti hakkında da konuştu. Programda Hülya Avşar'ın, “Çok zenginsin, değil mi?” diyerek açık açık sorduğu soruya Ilıcalı, "Fena değilim. Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var" dedi.
Avşar aldığı bu cevap karşısında inanamadı. Avşar, "Bunun bir limiti vardır illa ki, vardır yani her ay kesin şu kadar harcıyorsundur ondan sonra nasıl idare ediyorsun?" diye yeniden sordu.
"HARCAMA YAPARAK BİZİM ŞİRKETİ DEVİREMEM"
Yanında cüzdan ve nakit para taşımadığını söyleyen Ilıcalı, ''Benim şuan da ürettiğim ekonomik büyüklük benim harcamalarımla sarsılacak bir büyüklük değil. Ama bu da şey demek değil şuursuz diyebileceğimiz harcamalarımda yok. Ama mesela tabii ki uçak masrafı diye çok ciddi bir masraf var hayatımda, tekne masrafı var, bakmakla mükellef olduğum en az bir 10 kişi var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. O 20 kişinin sorumluluğu var" dedi.
"DOMİNİK'TE 30 MİLYON DOLARLIK OTEL İNŞAA ETTİK"
Ben kendim harcama yaparak bizim şirketi deviremem yani diyen Ilıcalı, "Ama şu dünyanın adamı değilim. Param var gideyim gömeyim, arsa alayım bir arsa daha alayım. Ben o değilim. Kullanmadığım evi, arabayı almam. Gösteriş için bir şey almam. Ben hızlı tekne seviyorum sevdiğim için alıyorum hava atmak için almıyorum. Dominik'te bir tane otel yaptım inşa ettik, otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemek. Ama bu otel dediğin olay 30 milyon dolar. Ama bu bir yatırım işte. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum" açıklamasında bulundu.