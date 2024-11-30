Acun Ilıcalı Servetini Tek Tek Açıkladı: Hülya Avşar İnanamadı

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, tüm servetini ve harcamalarını tek tek açıkladı. Özel hayatı ve günlük yaşantısına dair konuşan Ilıcalı herkesin merak ettiği serveti hakkında da konuştu. Programda Hülya Avşar'ın, “Çok zenginsin, değil mi?” diyerek açık açık sorduğu soruya Ilıcalı, "Fena değilim. Limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var" dedi.

Avşar aldığı bu cevap karşısında inanamadı. Avşar, "Bunun bir limiti vardır illa ki, vardır yani her ay kesin şu kadar harcıyorsundur ondan sonra nasıl idare ediyorsun?" diye yeniden sordu.