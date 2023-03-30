ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini: Bu seviyenin üzerine çıkacak!
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken dolar/TL kuru tahmininde bulundu. Banka tarafından yapılan dolar kuru tahmininde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz" denildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.
Erdoğan'ın ekonomik planı sonrası Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8,5'a indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.
Türkiye'de yaşanan kur kriziyle birlikte dolar/TL tarihi zirvesine yükselirken ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken dolar/TL kuru tahmininde bulundu.
DOLAR/TL'DE YÜZDE 15-YÜZDE 25 ARTIŞ GEREKLİ"
Banka tarafından yapılan dolar kuru tahmininde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.