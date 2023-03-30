ABD'nin dev bankasından 'dolar' kuru tahmini: Bu seviyenin üzerine çıkacak!

DOLAR/TL'DE YÜZDE 15-YÜZDE 25 ARTIŞ GEREKLİ"

Banka tarafından yapılan dolar kuru tahmininde, "Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-yüzde 25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verildi.