ABD'li ünlü yatırımcıdan şaşırtan dolar tahmini: 'Eski gücünü kaybedecek'

Burada değişen ve gelişen ekonomik veriler üzerinden bir dolar analizinde bulunan Ray Dalio doların egemen olduğu dünya düzeninin ve küreselleşmiş bir ekonomi çağının sönümlendiğini açıklarken “Artık büyük güçler ve onların müttefikleri olan ekonomik, parasal ve askeri bloklar olacak” diye konuştu.