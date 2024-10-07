ABD'li İki Finans Devinden Borsa Analizi Geldi: Bu Yatırım Büyük Kazandıracak
ABD’li yatırım bankaları Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin analistleri, son iş gücü verilerindeki olumlu gelişmelerin ABD borsaları için umut verici olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri, işsizlik oranındaki beklenmedik düşüş ve artan ücretler sayesinde yatırımcı güvenini artırdı. Bu güçlü iş gücü verileri, ABD ekonomisinin resesyon endişelerinin azaldığını gösterirken, piyasada olumlu bir hava yarattı. Yatırımcıların bu verilere olan olumlu tepkisiyle, yaz aylarında yaşanan satış baskılarının ardından ABD borsaları toparlanma sinyalleri verdi.
OLUMLU SİNYALLER VAR
Morgan Stanley’den Michael Wilson ve Goldman Sachs’tan David Kostin, bu gelişmeler ışığında borsalara ilişkin beklentilerini güncelledi. Wilson, 2024 yılı başlarına kadar kötümser bir duruş sergilese de, beklentileri aşan istihdam verileri ve faiz indirimi beklentileri üzerine daha olumlu bir tavır sergiledi. Wilson, "Hisse senedi piyasası için iş gücü ve ekonomik büyüme verilerine tepkiler açısından iyi bir ortamdayız" diyerek, tahvil piyasasının da bu konuda olumlu sinyaller verdiğini belirtti.
Goldman Sachs analisti David Kostin ise sağlam makroekonomik görünümün hisse senetlerine kazanç getireceğini düşünerek, S&P 500 endeksi için 12 aylık hedefini 6.000'den 6.300’e çıkardı. Bu, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık %10’luk bir artış anlamına geliyor. Kostin’in beklentisi, ABD ekonomisindeki dirençli duruşun ve iş gücü piyasasındaki sağlam verilerin hisse senedi piyasalarına olumlu yansıyacağı yönünde.
KÜÇÜK HİSSELER BÜYÜK KAZANDIRACAK
Wilson ayrıca büyük hisseler yerine küçük ABD hisse senetlerinin bu olumlu gelişmelerden daha fazla fayda sağlayabileceğini öne sürdü. Özellikle finans sektörüne yönelik iyimserliğin arttığını belirten Wilson, küçük ölçekli şirketlerin bu güçlü iş gücü verileri ve faiz politikalarındaki gevşemeden daha fazla kazanç sağlayabileceğine dikkat çekti.