ABD'li İki Finans Devinden Borsa Analizi Geldi: Bu Yatırım Büyük Kazandıracak

OLUMLU SİNYALLER VAR

Morgan Stanley’den Michael Wilson ve Goldman Sachs’tan David Kostin, bu gelişmeler ışığında borsalara ilişkin beklentilerini güncelledi. Wilson, 2024 yılı başlarına kadar kötümser bir duruş sergilese de, beklentileri aşan istihdam verileri ve faiz indirimi beklentileri üzerine daha olumlu bir tavır sergiledi. Wilson, "Hisse senedi piyasası için iş gücü ve ekonomik büyüme verilerine tepkiler açısından iyi bir ortamdayız" diyerek, tahvil piyasasının da bu konuda olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

Goldman Sachs analisti David Kostin ise sağlam makroekonomik görünümün hisse senetlerine kazanç getireceğini düşünerek, S&P 500 endeksi için 12 aylık hedefini 6.000'den 6.300’e çıkardı. Bu, mevcut seviyelere kıyasla yaklaşık %10’luk bir artış anlamına geliyor. Kostin’in beklentisi, ABD ekonomisindeki dirençli duruşun ve iş gücü piyasasındaki sağlam verilerin hisse senedi piyasalarına olumlu yansıyacağı yönünde.