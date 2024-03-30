ABD'li dev bankadan seçim sonrası dolar tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, artan dolar talebine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) işaret eden banka, "Artan döviz talebi var ancak" diyerek, seçim sonrası TL'nin yönünü açıkladı.
Enflasyon ve seçim belirsizliği TL'nin negatif getirisine yol açarken, tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu.
Söz konusu gelişmelerle birlikte cebindeki paranın giderek eridiğini hisseden yurttaşlar, dolara olan talebi artırıyor.
Talebin artması sonrası Merkez Bankası, 2024 Mart ayında yüzde 45 olan politika faizini, 500 baz puan artışla yüzde 50'ye çıkardı.
DOLAR KURUNA FREN
Ancak Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kuruna müdahale edildiğini sosyal medya hesabından savunan Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:
"Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış görünüyor."
DOLAR KURUNDA FAİZ ARTIŞI ETKİSİ
Dolar/TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle hızlanırken, faiz artışı sonrası dolar kuru 32,42 TL olan tarihi zirvesinden 32 TL seviyesinin altına kadar indi. Böylece dolar kuru dalgalanmanın ardından Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine büyük ölçüde geri döndü.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Dolar kurunun yüksek seyri sonrası Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yıl başından beri değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde. Öte yandan TL, ilk çeyreği yüzde 9'a yakın bir değer kaybı ile tamamlamaya hazırlanıyor.
SEÇİM SONRASI DOLAR TAHMİNİ
Yaşanan gelişmeler sonrası ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi yayımladığı raporda, artan döviz talebine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Türk halkının seçimlerden sonra TL'nin aşırı değer kaybedeceğine yönelik düşüncelerinden kaynaklı artan döviz talebi var ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizinde geçen hafta 500 baz puan artışa gitmesinin böyle bir değer kaybı olasılığının düşük olduğuna dair güçlü bir sinyal gönderdiğini düşünüyoruz."
Ayrıca raporda, aylık bazda döviz kurundaki zayıflık nedeniyle yükselen çekirdek mal enflasyonuna karşılık diğer Tüketici Fiyat Endeksi alt kalemlerinde yavaşlama beklendiğine işaret edilerek, mevcut enflasyon ortamında ücret artışları ve ramazan ayının enflasyon üzerindeki toplam etkisini hesaplamanın zorluğu nedeniyle tahminler üzerinde bir belirsizlik olduğu kaydedildi.
MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.