ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?
Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş kalmaya devam ederken, ekonomist Barış Soydan, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın 2024 yıl sonu dolar/TL kuru tahminini paylaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta beklentileri aşan faiz artışına giderken, daha sınırlı adımlarla kısa sürede sıkılaştırmayı tamamlayacağı sinyali verdi.
Politika faizi yüzde 40'a çıkarken, Merkez Bankası parasal sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini söyledi.
ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR
Ancak Merkez Bankası'nı faiz artışıyla birlikte enflasyonun kontrol altına alınması öngörülürken, enflasyonun yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapması bekleniyor.
DOLAR/TL'DE REKOR
Piyasalarda faiz artışına rağmen enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, dolar/TL kuru yeni günde 28,93 TL seviyesinin üzerini görerek rekor kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
TL, dolar karşısında ise yıl başından beri yüzde 35.3 değer kaybetti. Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 28.4 oldu.
FED FİYATLAMASI
Öte yandan piyasalar, Fed'in gelecek ay politika faizini büyük olasılıkla sabit tutacağını ve 2024'ün ortalarında faiz indirimlerine başlayabileceğini fiyatlıyor.
DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ
Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla yüzde 0,2 düşüşle 103,2'ye indi.
Dolar endeksinin gerilemesine karşın Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon ve TL'nin daha da kaybedeceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, ekonomist Barış Soydan, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın 2024 yıl sonu dolar/TL kuru tahminini paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, "Goldman Sachs'ın dolar/TL tahminleri, 2024 sonu 40.7 TL" dedi.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonucuna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL olmuştu.
12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşmişti.
"KUR HEDEFİMİZ YOK"
Dolar kuruna ilişkin geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Ben, prensip olarak kur konularında seviyeye ilişkin çok yorum yapmam. Çünkü bizim bir seviye hedefimiz yok ve Türkiye şu anda dalgalı bir kur rejimine sahip" demişti.