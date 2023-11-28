ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi?

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Dolar kuruna ilişkin geçtiğimiz hafta açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Ben, prensip olarak kur konularında seviyeye ilişkin çok yorum yapmam. Çünkü bizim bir seviye hedefimiz yok ve Türkiye şu anda dalgalı bir kur rejimine sahip" demişti.