ABD'li dev bankadan altın fiyatları tahmini: Rekor kıracak!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından ABD'li banka JPMorgan, altın fiyatlarına ilişkin son tahminini paylaştı.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.
Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.
ALTININ ONS FİYATI DESTEK BULDU
Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulaması, Banka'nın her ne kadar faiz artışlarına kapıyı açık bıraksa da "şahin" politikaların sonuna yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi altının ons fiyatını destekledi.
Bu gelişmelerle birlikte Altın, ABD’de faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığına dair işaretler, merkez bankaları tarafından yapılan alımlar ve güvenli liman taleplerinden bulduğu destekle geçtiğimiz 12 ayda yüzde 15 yükseldi. Değerli metal Mayıs ayı başlarında 2020 yılında ulaşılan 2.075 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmıştı.