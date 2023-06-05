ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan endişelendiren tahmin: Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı!
ABD yatırım bankası Goldman Sachs, üç, altı ve on iki aylık dönemler için dolar/TL tahminlerini açıkladı. Banka, dolar kuru üzerindeki baskılara atıf yaparak dolar kurunu tahminini yukarı yönlü revize etti.
Goldman Sachs analistleri 3 Haziran tarihli raporlarını yayımladı.
Bloomberg HT'nin aktardığı raporda, uluslararası rezervlerin daha önce ciddi lira zayıflığının görüldüğü seviyelere yakın olduğunu ve net rezervlerin negatif bölgeye geçtiği belirtildi.
"LİRANIN NE ZAMAN ZAYIFLAYACAĞI SÖZ KONUSU"
Lira üzerindeki bu baskı göz önüne alındığında tek seferde düzeltme ihtimalinin arttığını belirten analistler "Liranın zayıflayıp zayıflamayacağı değil ne zaman zayıflayacağı söz konusu" değerlendirmesini yaptı.
DAHA ERKEN DÜZELTME BEKLENİYOR
Mevsimsel turizm gelirlerinin yetkililere keskin bir kur düzeltmesini erteleme imkanı sunabileceğini belirten analistler yine de yerel seçimlerin ufukta olması sebebiyle daha erken bir düzeltme beklediklerini belirtti.