ABD'li dev banka Goldman Sachs'tan endişelendiren tahmin: Periyotlar halinde dolar kurunu sıraladı!

DAHA ERKEN DÜZELTME BEKLENİYOR

Mevsimsel turizm gelirlerinin yetkililere keskin bir kur düzeltmesini erteleme imkanı sunabileceğini belirten analistler yine de yerel seçimlerin ufukta olması sebebiyle daha erken bir düzeltme beklediklerini belirtti.