ABD'li Dev Banka Dolar Sahiplerini Uyardı! Net Tarihi Tam 12'den Vurdu: Ecel Terleri Dökecekler

'ABD EKONOMİSİ GERİDE KALABİLİR'

Bankanın analizinde, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinde yavaşlama eğilimine işaret ettiği vurgulandı. JP Morgan, mevcut büyüme ivmesinin ilerleyen dönemde hem gelişmiş ekonomilere hem de birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla daha düşük seviyede kalacağını öngörüyor.

Raporda, ABD dışındaki ülkelerde uygulanan büyüme odaklı mali teşviklerin, küresel sermaye akışlarını etkileyerek dolar üzerinde ilave baskı yaratabileceği de belirtildi.