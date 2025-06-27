ABD'li Dev Banka Dolar Sahiplerini Uyardı! Net Tarihi Tam 12'den Vurdu: Ecel Terleri Dökecekler
Döviz yatırımcılarını yakından ilgilendiren bir açıklama, ABD merkezli finans devi JP Morgan'dan geldi. Kurum, ABD Doları’nın önümüzdeki 12 ay içinde değer kaybı yaşayabileceği uyarısında bulundu. Banka, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ve küresel mali politikaların etkisine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
JP Morgan analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, doların güç kaybedeceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, Dolar Endeksi'nin (DXY) bu süreçte yaklaşık yüzde 5,7 oranında gerileyebileceği tahmin ediliyor.
'ABD EKONOMİSİ GERİDE KALABİLİR'
Bankanın analizinde, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinde yavaşlama eğilimine işaret ettiği vurgulandı. JP Morgan, mevcut büyüme ivmesinin ilerleyen dönemde hem gelişmiş ekonomilere hem de birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla daha düşük seviyede kalacağını öngörüyor.
Raporda, ABD dışındaki ülkelerde uygulanan büyüme odaklı mali teşviklerin, küresel sermaye akışlarını etkileyerek dolar üzerinde ilave baskı yaratabileceği de belirtildi.
YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI
JP Morgan’ın bu değerlendirmesi, döviz yatırımlarını dolar üzerinde yoğunlaştıran bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Uzmanlar, küresel ekonomik görünümün ve merkez bankalarının politika yönelimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.