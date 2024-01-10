ABD'den gelen haber Bitcoin yatırımcılarını üzdü! Kısmi düşüş yaşandı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun EFT ticaretini henüz onaylanmadığını açıklamasının ardından Bitcoin fiyatları düştü.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi için ETF ticaretini henüz onaylamadığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin, fiyatları Salı günü 46 bin doların altına düşürdü.
SEC'in X hesabından, düzenleyicinin bitcoin ETF'lerini ticaret için onayladığını söyleyen yanlış bir paylaşımın ardından Bitcoin neredeyse 48 bin dolara yükselmişti.
Bu hatanın ardından SEC Sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, X hesabının ele geçirildiğini ve Bitcoin ETF'leriyle ilgili paylaşımın SEC veya personeli tarafından yapılmadığını belirtti.
SEC cephesinden gelen bu açıklama Bitcoin’i 45 bin 400 dolara düşürdü.
Bitcoin, şu anda 45.558 dolardan işlem görüyor.