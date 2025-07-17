ABD'de Salmonella Alarmı Bitmek Bilmiyor: Market Raflarındaki Fasulyeler Acil Toplatılıyor!
ABD’de popüler markalardan biri olan Deep’e ait bazı bakliyat ürünleri, salmonella şüphesiyle piyasadan acil olarak geri çekildi. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), henüz resmi bir sağlık vakasına rastlanmadığını bildirirken, olası riskler nedeniyle vatandaşları uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Chetak LLC Group tarafından üretilen ve ABD genelinde birçok markette satılan Deep markalı "Sprouted Mat (Moth)" ve "Sprouted Moong" ürünlerinin bazı partilerinde yapılan rutin incelemelerde salmonella bakterisi tespit edildi. FDA, durumun ciddi olabileceğini belirterek geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.
RİSKLİ PARTİLER BELLİ OLDU
Geri çağrılan ürünler 16 onsluk (yaklaşık 454 gram) paketler halinde satılıyor. Aşağıdaki parti numaraları risk altında kabul ediliyor:
24330, 25072, 25108, 24353, 25171, 24297, 25058, 25078, 24291, 25107, 24354 ve 24292.
Tüketicilerin paketlerin üzerindeki kodları kontrol ederek riskli ürünleri belirlemesi isteniyor.
SALMONELLA HAFİFE ALINMAMALI
Salmonella bakterisi, çiğ ya da yetersiz pişmiş gıdalarla bulaşarak ciddi sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre, bağışıklığı zayıf kişiler, çocuklar ve yaşlılar bu bakteri nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kalabiliyor.
Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Michael Farrell, bakterinin genellikle hijyenik olmayan ortamlar ve temas yoluyla yayılabileceğine dikkat çekerek, “Üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak kritik önemde” ifadelerini kullandı.
ÜRETİM DURDURULDU, RAFLARDAN KALDIRILDI
Chetak LLC, geri çağırılan ürünlerin üretimini geçici olarak askıya aldığını ve FDA ile birlikte detaylı bir soruşturma başlattığını açıkladı. Şirket, herhangi bir hastalık vakası bildirilmediğini ancak önlem amaçlı bu adımın atıldığını vurguladı.
NE YAPMAK GEREKİYOR?
FDA'nın tüketicilere çağrısı net:
Bu ürünleri kesinlikle tüketmeyin
Paket üzerindeki parti numarasını kontrol edin
Ürünü satın aldığınız markete iade ederek para iadesi alın
GERİ ÇAĞIRMALAR REKOR KIRDI
2025 yılı, ABD’de gıda güvenliği açısından oldukça hareketli geçiyor. FDA verilerine göre, yıl başından bu yana onlarca ürün, ya kontaminasyon ya da yanıltıcı etiketleme nedeniyle piyasadan toplatıldı. Uzmanlar, vatandaşlara özellikle ambalaj üzerindeki içerik bilgileri ve üretim kodlarını takip etmelerini tavsiye ediyor.