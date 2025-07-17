ABD'de Salmonella Alarmı Bitmek Bilmiyor: Market Raflarındaki Fasulyeler Acil Toplatılıyor!

RİSKLİ PARTİLER BELLİ OLDU

Geri çağrılan ürünler 16 onsluk (yaklaşık 454 gram) paketler halinde satılıyor. Aşağıdaki parti numaraları risk altında kabul ediliyor:

24330, 25072, 25108, 24353, 25171, 24297, 25058, 25078, 24291, 25107, 24354 ve 24292.

Tüketicilerin paketlerin üzerindeki kodları kontrol ederek riskli ürünleri belirlemesi isteniyor.

SALMONELLA HAFİFE ALINMAMALI

Salmonella bakterisi, çiğ ya da yetersiz pişmiş gıdalarla bulaşarak ciddi sindirim sistemi enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Uzmanlara göre, bağışıklığı zayıf kişiler, çocuklar ve yaşlılar bu bakteri nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kalabiliyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Michael Farrell, bakterinin genellikle hijyenik olmayan ortamlar ve temas yoluyla yayılabileceğine dikkat çekerek, “Üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak kritik önemde” ifadelerini kullandı.