ABD'de Bankalar Savaşı! Devler Birer Birer Fed'e Dava Açmaya Hazırlanıyor

DAVA BU HAFTA AÇILACAK

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişinin CNBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD'nin önde gelen büyük bankalarının yıllık banka stres testleri nedeniyle Fed'e dava açmayı planlıdığı öne sürüldü. Söz konusu kişi, davanın bu hafta içinde açılmasının beklendiğini söyledi. Fed'in stres testi, bankaları batık krediler için yeterli tampon bulundurmaya zorlayan ve hisse geri alımları ile temettülerin boyutunu belirleyen yıllık bir ritüel.