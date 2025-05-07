98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı
ABD merkezli sigorta ve reasürans brokeri Arthur J. Gallagher & Co., Türkiye’nin sigorta sektöründeki önemli şirketlerinden biri olan Aspera Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’yi bünyesine kattı. İstanbul merkezli Aspera’nın satın alınmasına ilişkin anlaşmanın detayları kamuoyuna duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Aspera Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Türkiye’de enerji ve güç, endüstriyel mülk, finansal hatlar, inşaat, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde sigorta ve reasürans brokerliği hizmetleri sunuyor. Şirket, bu alanlardaki uzmanlığı ve geniş müşteri portföyü ile dikkat çekiyor. Aspera, sunduğu kapsamlı hizmetlerle sigorta sektöründe uzun yıllardır önemli bir konumda yer alıyor.
GALLAGHER, 98 YILLIK TECRÜBESİYLE TANINIYOR
Satın alma işlemini gerçekleştiren Arthur J. Gallagher & Co., 1927 yılında Chicago’da Arthur J. Gallagher tarafından kuruldu. Şirket, sigorta brokerliği, risk yönetimi ve danışmanlık hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Dünya genelinde sigorta sektörünün en büyük ve köklü kuruluşlarından biri olarak bilinen Gallagher, geniş hizmet ağıyla 130’dan fazla ülkede müşterilerine hizmet veriyor. Şirket, kendi operasyonlarının yanı sıra muhabir brokerler ve danışmanlar aracılığıyla uluslararası ölçekte faaliyetlerini sürdürüyor.
MEVCUT YÖNETİM DEVAM EDECEK
Anlaşma kapsamında Aspera’nın kurucu ortağı Evrim Özkoç ile mevcut broker ekibi, Gallagher’ın Türkiye operasyonlarını yöneten Gündüz Tezel’in liderliğinde görevlerine devam edecek. Bu yapı ile Gallagher, Aspera'nın yerel pazar tecrübesini ve uzman kadrosunu koruyarak Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor.
TÜRKİYE’DE BÜYÜME HEDEFİ
Satın almanın finansal detayları açıklanmamakla birlikte, Gallagher bu adımla Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeyi ve sigorta brokerliği alanında yetkinliğini artırmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Aspera’nın bilgi birikimi ve sektörel deneyiminin Gallagher’ın küresel stratejisiyle uyumlu olduğu, bu iş birliğinin hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda büyüme fırsatları sunacağı ifade edildi.