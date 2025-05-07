98 Yıllık Şirketten Büyük Hamle! Türk Devini Satın Aldı

Aspera Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Türkiye’de enerji ve güç, endüstriyel mülk, finansal hatlar, inşaat, havacılık ve uzay gibi stratejik sektörlerde sigorta ve reasürans brokerliği hizmetleri sunuyor. Şirket, bu alanlardaki uzmanlığı ve geniş müşteri portföyü ile dikkat çekiyor. Aspera, sunduğu kapsamlı hizmetlerle sigorta sektöründe uzun yıllardır önemli bir konumda yer alıyor.