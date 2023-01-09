Güncel benzin ve motorin fiyatları
Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları, gündemde yer alıyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Küresel petrol fiyatları ve Dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıt üzerindeki etkileri sürüyor. Akaryakıt fiyatları ise, vatandaşların gündeminden düşmüyor.
Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 9 Ocak 2023 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,52 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,51 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,11 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 19,73 TL
Motorin fiyatı: 22,27 TL