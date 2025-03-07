82 Yıllık Şarap Devi İflastan Son Anda Kurtuldu
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1943 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ödüllü şarap markasıyla tanınan Yazgan Şarapçılık, yaşadığı mali kriz nedeniyle konkordato talep etmişti. Ancak İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddetti ve mahkemeden flaş bir karar çıktı.
Kaynak: Ekonomide Haber
Ekonomide Haber'in aktardığına göre, 82 yıllık geçmişe sahip Yazgan Şarapçılık, mali sıkıntılar nedeniyle bir süre önce konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirketin durumunu değerlendirmek için 1 yıllık kesin mühlet kararı almış, bu süreçte kayyum atanarak şirketin alacakları belirlenmiş ve ödeme takvimi oluşturulmuştu. Ancak oluşturulan ödeme planı mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen, konkordato talebi son aşamada reddedildi.
MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR
Mahkeme, Yazgan Şarapçılık ve bağlı şirketlerinin konkordato taleplerinin reddine karar verirken, tüm tedbirlerin de kaldırılmasına hükmetti. Ayrıca, konkordato kayyımı Dilek Turan Ertaşkın’ın görevine son verildi. Mahkeme kararıyla birlikte, Yazgan Şarapçılık ve bağlı şirketlerinin durumu kesin olarak sonuçlanmış oldu.
FERAGAT KARARI ALINDI
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Şubat 2025 tarihli kararında, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında konkordato talebinin reddedildiğini duyurdu. Ayrıca, şirket sahipleri Cengiz Yazgan, Mehmet Selim Yazgan, Mehmet Ferit Okyay ve Murat Yazgan’a yönelik feragat kararı alındı.