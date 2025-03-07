82 Yıllık Şarap Devi İflastan Son Anda Kurtuldu

Ekonomide Haber'in aktardığına göre, 82 yıllık geçmişe sahip Yazgan Şarapçılık, mali sıkıntılar nedeniyle bir süre önce konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, şirketin durumunu değerlendirmek için 1 yıllık kesin mühlet kararı almış, bu süreçte kayyum atanarak şirketin alacakları belirlenmiş ve ödeme takvimi oluşturulmuştu. Ancak oluşturulan ödeme planı mahkeme tarafından onaylanmasına rağmen, konkordato talebi son aşamada reddedildi.