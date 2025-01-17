81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Tüm Türkiye'de yaşayan SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Karar resmen Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu şartı taşıyan tüm emeklilere ücretsiz oldu. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, elektrik abonelik işlemlerinde önemli değişiklikler getirdi. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne eklenen maddelerle, düzenli ödeme yapan mesken tüketicileri için maddi kolaylık sağlayan bir uygulama hayata geçirildi.
GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK
Yeni düzenlemeye göre, son 24 ay boyunca elektrik faturalarını düzenli olarak ödeyen ve kaçak elektrik kullanmayan mesken tüketicilerinden güvence bedeli alınmayacak. Bu uygulama, düzenli ödeme alışkanlığını teşvik etmeyi ve tüketicilerin maddi yükünü azaltmayı hedefliyor.
EPDK'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu düzenlemenin tüketicilere maddi kolaylık sağlamak amacıyla yapıldığını ve özellikle düzenli ödeme yapan vatandaşların ödüllendirilmesinin amaçlandığını belirtti.
KAÇAK ELEKTRİK KULLANANLAR YANDI
Düzenleme yalnızca güvence bedeli muafiyeti ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda kaçak elektrik kullanımını önlemek için bir dizi ek önlem de getirildi. Bu kapsamda:
Kaçak elektrik kullanımını engellemek amacıyla gerçek tüketim üzerinden ceza uygulanacak.
Sayaçların güvenli ve teknolojik modellerle değiştirilmesi sağlanacak.
Tüketicilerin daha güvenli ve şeffaf bir sistemden faydalanması için teknolojik önlemler artırılacak.