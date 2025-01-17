81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak

GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, son 24 ay boyunca elektrik faturalarını düzenli olarak ödeyen ve kaçak elektrik kullanmayan mesken tüketicilerinden güvence bedeli alınmayacak. Bu uygulama, düzenli ödeme alışkanlığını teşvik etmeyi ve tüketicilerin maddi yükünü azaltmayı hedefliyor.