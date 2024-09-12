81 İlde Tapuda 3 Boyutlu Dönem: Ev Alıp Ev Satacaklar Bu Detaya Dikkat
Türkiye'de gayrimenkul alım satım süreçleri, teknolojik yeniliklerle birlikte dijital bir döneme giriyor.
Tapuda yeni düzenlemeyle birlikte artık konut alımlarında, 81 ilde 3 boyutlu teknoloji kullanılmaya başlanacak.
3 BOYUTLU MODELLEME DEVRİ
Yeni uygulama sayesinde, ev alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkullerle ilgili tüm detaylara 3 boyutlu modelleme teknolojisi ile erişebilecekler.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği bu sistem, kullanıcıların gayrimenkulün alanı, cephesi, oda sayısı gibi özelliklerini hem web hem de mobil uygulamalar üzerinden görmesine imkan tanıyacak.