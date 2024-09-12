81 İlde Tapuda 3 Boyutlu Dönem: Ev Alıp Ev Satacaklar Bu Detaya Dikkat

Türkiye'de gayrimenkul alım satım süreçleri, teknolojik yeniliklerle birlikte dijital bir döneme giriyor.

Tapu Konut
81 İlde Tapuda 3 Boyutlu Dönem: Ev Alıp Ev Satacaklar Bu Detaya Dikkat - Resim: 1

Tapuda yeni düzenlemeyle birlikte artık konut alımlarında, 81 ilde 3 boyutlu teknoloji kullanılmaya başlanacak.

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81 İlde Tapuda 3 Boyutlu Dönem: Ev Alıp Ev Satacaklar Bu Detaya Dikkat - Resim: 2

3 BOYUTLU MODELLEME DEVRİ

Yeni uygulama sayesinde, ev alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkullerle ilgili tüm detaylara 3 boyutlu modelleme teknolojisi ile erişebilecekler.

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81 İlde Tapuda 3 Boyutlu Dönem: Ev Alıp Ev Satacaklar Bu Detaya Dikkat - Resim: 3

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği bu sistem, kullanıcıların gayrimenkulün alanı, cephesi, oda sayısı gibi özelliklerini hem web hem de mobil uygulamalar üzerinden görmesine imkan tanıyacak.

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