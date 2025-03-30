81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler
Türkiye'nin 81 ilinde SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiren gelişme SGK tarafından duyuruldu. Artık bir kuruş para ödemeyecekler, ömür boyu ücretsiz oldu. İşte bütün ayrıntılar....
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik önemli bir adım atarak sağlık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeye yönelik yeni bir düzenleme duyurdu. SGK, sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla bazı hizmetleri ücretsiz sunma kararı aldı. Bu kapsamda, fizik tedavi gibi maliyetli sağlık hizmetlerine alternatif bir seçenek olarak kaplıca tedavileri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.
EMEKLİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ ARTIRILIYOR
SGK, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor ve bunun için sağlık alanındaki uygulamalarını genişletiyor. Ücretsiz kaplıca tedavisi uygulamasıyla emeklilere önemli bir destek sunuluyor. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen anlaşmalı kaplıca merkezlerinde fizik tedavi hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Kaplıca tedavisi, özellikle fizik tedaviye alternatif olarak sunuluyor ve emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.
KAPLICA TEDAVİSİNE EMEKLİLER NASIL BAŞVURABİLİR?
Kaplıca tedavisinden faydalanmak isteyen emeklilerin başvuru süreci şu şekilde ilerliyor:
Sağlık raporu alınması gerekiyor: Emeklilerin, kaplıca tedavisinden faydalanabilmesi için, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ya da hidroklimatoloji uzmanından sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor. Bu rapor, tedaviye başvuru için gerekli olan ilk adım.
SGK'ya başvuru yapılmalı: Rapor alındıktan sonra emekliler, başvurularını SGK'ya yapacaklar. SGK, yapılan başvuruyu değerlendirerek uygun görülen emeklilere 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca tedavisi hizmeti sunacak. Başvuruların yıl boyunca devam edeceği açıklandı.
Tedavi süresi uzatılabilir: Emekliler, tedavi süresinin uzatılmasına ihtiyaç duyarlarsa, yeni bir sağlık raporu ile süreci uzatabilecekler. SGK, tedavi sürecini uzatacak şekilde bir destek sağlayacak.
KAPLICA TEDAVİSİNE KİMLER FAYDALANABİLECEK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler, bu ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanabilecekler. Bu uygulama, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması amacıyla genişletildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlere alternatif sunan kaplıca tedavisi, SGK tarafından finanse edilecek. Emekliler, bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanırken, tedavi süresi gerekirse uzatılacak ve refakatçi masrafları da SGK tarafından karşılanacak.
SGK ANLAŞMALI KAPLICALAR NEREDE?
SGK, anlaşmalı kaplıca merkezleri üzerinden bu hizmeti sağlayacak. Emekliler, SGK onaylı kaplıca tesislerinden faydalanabilecek. Bu tesisler, SGK’nın belirlediği kriterlere uygun olan ve hizmet sağlayan kaplıca merkezleri olacak. SGK, başvuruların yıl boyunca süreceğini belirtti ve emeklilerin bağlı oldukları SGK il ve ilçe müdürlüklerinden başvuru hakkında detaylı bilgi alabileceklerini duyurdu. Bu kaplıca tedavisi hizmeti, emeklilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir çözüm sunmayı hedefliyor.