81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler

KAPLICA TEDAVİSİNE KİMLER FAYDALANABİLECEK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler, bu ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanabilecekler. Bu uygulama, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması amacıyla genişletildi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlere alternatif sunan kaplıca tedavisi, SGK tarafından finanse edilecek. Emekliler, bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanırken, tedavi süresi gerekirse uzatılacak ve refakatçi masrafları da SGK tarafından karşılanacak.