81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Özgür Erdursun Açıkladı Net Rakam Ortaya Çıktı

YÜZDE 20 ZAMLA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yüzde 20 zam senaryosu dikkate alındığında, Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarında dikkat çeken artışlar yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan yeni maaş tablosu şu şekilde:

Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut maaş 14 bin 694 lira → Yeni maaş 17 bin 632 lira

Bağ-Kur (Tarım): Mevcut maaş 11 bin 678 lira → Yeni maaş 14 bin 13 lira

SSK (2000 öncesi): Mevcut maaş 16 bin 411 lira → Yeni maaş 19 bin 693 lira

SSK (2000 sonrası): Mevcut maaş 10 bin 173 lira → Yeni maaş 12 bin 207 lira