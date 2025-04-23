81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Özgür Erdursun Açıkladı Net Rakam Ortaya Çıktı
3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte emekliler, Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Ocak ayında gerçekleştirilen artışla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Şimdi ise gözler, Temmuz'daki yeni zam oranlarında. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun tahminlerini paylaştı. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını sorgulamaya başladı. Yılın ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 liraya yükselmişti. Ancak emekliler, yapılan zammın beklentileri karşılamadığını belirterek Temmuz döneminde maaşlara ne kadar artış yapılacağını merakla bekliyor.
2025’in ilk üç ayında enflasyon, Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27 ve Mart’ta yüzde 2,46 artış kaydetti. Bu veriler ışığında hesaplanan kümülatif enflasyon farkı yüzde 10,06’ya ulaştı. Enflasyon karşısında eriyen maaşlar göz önüne alındığında, emekliler Temmuz zammına ek olarak seyyanen artış veya “refah payı” uygulamasının gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yılın ilk yarısındaki enflasyon farkının yüzde 15 dolaylarında, hatta yüzde 20’ye yakın seviyede gerçekleşebileceğini açıkladı. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammıyla ortalama yüzde 20 civarında bir gelir artışı elde etmesi bekleniyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zammı hesaplamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede memur ve memur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 17–18 bandında gerçekleşeceğini öngördüğünü belirtti. Erdursun, “Diğer emekli maaşlarının da benzer oranda artacağını düşünüyoruz” dedi.
Erdursun ayrıca, en düşük emekli aylığının yeni zamla birlikte 17 250 ile 17 500 lira arasında şekilleneceğini tahmin ettiklerini aktardı.
YÜZDE 20 ZAMLA MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
Yüzde 20 zam senaryosu dikkate alındığında, Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarında dikkat çeken artışlar yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hazırlanan yeni maaş tablosu şu şekilde:
Bağ-Kur (Esnaf): Mevcut maaş 14 bin 694 lira → Yeni maaş 17 bin 632 lira
Bağ-Kur (Tarım): Mevcut maaş 11 bin 678 lira → Yeni maaş 14 bin 13 lira
SSK (2000 öncesi): Mevcut maaş 16 bin 411 lira → Yeni maaş 19 bin 693 lira
SSK (2000 sonrası): Mevcut maaş 10 bin 173 lira → Yeni maaş 12 bin 207 lira
EN DÜŞÜK MAAŞTA 17 BİN LİRAYI AŞMA HEDEFİ
Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 17 bin 250 lira ile 17 bin 500 lira aralığında olabileceğini öngörüyor. Erdursun, sadece enflasyon farkının değil, aynı zamanda refah payı ve ek düzenlemelerin de Temmuz zammında belirleyici olacağını vurguladı.
EK DÜZENLEMELER MASADA
Emekli maaşlarının alım gücünü artırmaya yönelik hazırlıkların sürdüğü, hükümetin sosyal refahı güçlendirmek adına yeni adımlar atabileceği belirtiliyor. Özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik ek iyileştirmeler yapılması da gündemde. Temmuz ayında açıklanacak nihai zam oranı, TÜİK’in haziran ayı enflasyon verileri sonrasında netlik kazanacak.