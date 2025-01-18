81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda
Türkiye'de 81 ilde elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte artık herkes faturaları böyle ödemek zorunda...
Kaynak: AA
Türkiye'de elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, elektrik tüketimi belirli bir seviyenin üzerinde olan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu durum, birçok hanenin faturalarında ciddi artışlara neden olacak.
Hükümet, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin adil dağıtılması amacıyla bu düzenlemeyi yapıyor. Böylece, düşük tüketim yapan hanelerin daha az yük altında kalması hedefleniyor.
DAHA YÜKSEK FATURA ÖDENECEK
Yıllık 5.000 kilovatsaat üzeri elektrik tüketen mesken aboneleri, yeni düzenlemeden doğrudan etkilenerek daha yüksek faturalar ödeyecek. Bu durum, özellikle kış aylarında elektrik tüketiminin arttığı dönemlerde vatandaşları zorlayacak.
ŞUBAT AYINDA FATURAYA NE KADAR YANSIYACAK?
Örneğin, aylık 417 kilovatsaat elektrik tüketen bir hanenin şubat ayı faturası, yeni düzenlemeyle yaklaşık iki katına çıkabilir. Bu da, 1.000 TL olan bir faturanın 2.000 TL'ye yükselmesi anlamına geliyor.
ELEKTRİK FATURASINDA NASIL TASARRUF SAĞLANIR?
Enerji tüketimi en düşük olan ampul LED ampüllerdir o yüzden evde özellikle LED ampul kullanmaya özen gösterin. Perdeleri açarak gün ışığından faydalanın ve yapay aydınlatmaya olan ihtiyacınızı azaltın.
Kullanmadığınız odalardaki ışıkları kapatmak basit ama etkili bir yöntemdir.
KRİTİK EV ALETLERİ DETAYI
A+ ve üzeri enerji etiketli ürünler tercih edin: Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi büyük ev aletlerini seçerken enerji verimliliğine dikkat edin.
Cihazları fişten çekin: Kullanmadığınız elektronik cihazların fişini prizden çekerek bekleme modunda enerji tüketimini önleyin.
Su ısıtıcısını ihtiyacınız kadar doldurun: Tam dolu bir su ısıtıcısıyla gereğinden fazla enerji harcarsınız.
Bulaşık makinesini tam dolu çalıştırın: Bulaşık makinesini yarım dolu çalıştırmak yerine, tamamen dolduğunda çalıştırmak daha verimlidir.
Çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkayın: Yüksek sıcaklıkta yıkama, hem enerji hem de su tüketimini artırır.