81 İlde Faturalarda Yeni Dönem: Artık Herkes Faturaları Böyle Ödemek Zorunda

ELEKTRİK FATURASINDA NASIL TASARRUF SAĞLANIR?

Enerji tüketimi en düşük olan ampul LED ampüllerdir o yüzden evde özellikle LED ampul kullanmaya özen gösterin. Perdeleri açarak gün ışığından faydalanın ve yapay aydınlatmaya olan ihtiyacınızı azaltın.

Kullanmadığınız odalardaki ışıkları kapatmak basit ama etkili bir yöntemdir.

KRİTİK EV ALETLERİ DETAYI

A+ ve üzeri enerji etiketli ürünler tercih edin: Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi büyük ev aletlerini seçerken enerji verimliliğine dikkat edin.

Cihazları fişten çekin: Kullanmadığınız elektronik cihazların fişini prizden çekerek bekleme modunda enerji tüketimini önleyin.

Su ısıtıcısını ihtiyacınız kadar doldurun: Tam dolu bir su ısıtıcısıyla gereğinden fazla enerji harcarsınız.

Bulaşık makinesini tam dolu çalıştırın: Bulaşık makinesini yarım dolu çalıştırmak yerine, tamamen dolduğunda çalıştırmak daha verimlidir.

Çamaşırları düşük sıcaklıkta yıkayın: Yüksek sıcaklıkta yıkama, hem enerji hem de su tüketimini artırır.