8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor?

"İlk anda yüksek enflasyonun endeksi yukarı çekmesi beklenebilir. Ne var ki bu durumda ekonomi yönetimi faizleri artırabilir. Bu da iki kanaldan; hem borsa alternatiflerinin cazibesinin artması yoluyla, hem de faiz maliyetlerinin artışıyla olumsuz etki yaratır."