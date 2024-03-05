8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor?

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendinin ardından Borsa niye düşüyor?

Borsa İstanbul Borsa Hayri Kozanoğlu Barış Soydan
8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 1

Borsa İstanbul, 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendini, 9 bin 450 puanla tarihi zirvesini yenilediği geçen hafta sonlandırdı.

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 2

Endeks, bu gelişmeler sonrası bugün 8 bin 934 puana çıkarak, sınırlı yükseliş kaydetti.

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 3

HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti.

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 4

EN ÇOK MADENCİLİK KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu.

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 5

BORSA İSTANBUL NİYE DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'un 9 bin 450 puanla tarihi zirvesini gördüğü yükseliş sonrası düşüşe geçmesini değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 6

"İlk anda yüksek enflasyonun endeksi yukarı çekmesi beklenebilir. Ne var ki bu durumda ekonomi yönetimi faizleri artırabilir. Bu da iki kanaldan; hem borsa alternatiflerinin cazibesinin artması yoluyla, hem de faiz maliyetlerinin artışıyla olumsuz etki yaratır."

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 7

"PİYASA EK FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR"

Borsa İstanbul'un düşmesine ilişkin Ekonomist Barış Soydan ise, şu ifadelere yer verdi:

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8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor? - Resim: 8

"Borsa beklentilerin üzerindeki enflasyonla eksiye geçti. Tahvil faizleri yükselişte. Piyasa ek faiz artırımı bekliyor."

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