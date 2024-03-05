8 haftalık kesintisiz yükseliş son buldu, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul niye düşüyor?
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendinin ardından Borsa niye düşüyor?
Borsa İstanbul, 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendini, 9 bin 450 puanla tarihi zirvesini yenilediği geçen hafta sonlandırdı.
Endeks, bu gelişmeler sonrası bugün 8 bin 934 puana çıkarak, sınırlı yükseliş kaydetti.
HOLDİNG ENDEKSİ DÜŞTÜ
Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti.
EN ÇOK MADENCİLİK KAZANDIRDI
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu.
BORSA İSTANBUL NİYE DÜŞÜYOR?
Borsa İstanbul'un 9 bin 450 puanla tarihi zirvesini gördüğü yükseliş sonrası düşüşe geçmesini değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İlk anda yüksek enflasyonun endeksi yukarı çekmesi beklenebilir. Ne var ki bu durumda ekonomi yönetimi faizleri artırabilir. Bu da iki kanaldan; hem borsa alternatiflerinin cazibesinin artması yoluyla, hem de faiz maliyetlerinin artışıyla olumsuz etki yaratır."
"PİYASA EK FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR"
Borsa İstanbul'un düşmesine ilişkin Ekonomist Barış Soydan ise, şu ifadelere yer verdi:
"Borsa beklentilerin üzerindeki enflasyonla eksiye geçti. Tahvil faizleri yükselişte. Piyasa ek faiz artırımı bekliyor."