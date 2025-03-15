7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek

RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tenis kortları, sporculara konforlu bir antrenman ortamı sunarken, yeni başlayanlar için temel eğitim, deneyimli oyuncular için ise teknik gelişim imkanı sağlıyor. Üstelik sadece kurslarla sınırlı kalmayıp, tenis oynamak isteyenler için de ücretsiz kort kullanımı sunuluyor. Kortları kullanmak isteyen sporseverler, randevu sistemiyle rezervasyon yapabiliyor.