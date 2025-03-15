7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park tenis kortlarında 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşlara ücretsiz tenis eğitimi vereceğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sporun yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla Konyaaltı Sahili Beach Park ve Lara Düden Park tenis kortlarında her yaş grubundan vatandaşlara ücretsiz tenis eğitimi sunuyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde verilen kurslar, hem amatör sporcuların hem de deneyimli tenisçilerin gelişimine katkı sağlayacak.
7'DEN 70'E HERKESE ÜCRETSİZ OLDU
17 Şubat’ta başlayan yeni dönem tenis kurslarına 450 sporsever kayıt yaptırdı. Hafta içi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri düzenlenen dersler, sabah saat 10.00’dan akşam 21.00’e kadar devam ediyor. Kurslara çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş aralığındaki vatandaşlar katılım gösteriyor.
RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞACAK
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait tenis kortları, sporculara konforlu bir antrenman ortamı sunarken, yeni başlayanlar için temel eğitim, deneyimli oyuncular için ise teknik gelişim imkanı sağlıyor. Üstelik sadece kurslarla sınırlı kalmayıp, tenis oynamak isteyenler için de ücretsiz kort kullanımı sunuluyor. Kortları kullanmak isteyen sporseverler, randevu sistemiyle rezervasyon yapabiliyor.
EĞİTİMLER 2 AYDA BİR YENİLENİYOR
Tenis antrenörü Ahmet Furkan Kaymaz, yoğun talep gören kursların 2 aylık periyotlarla yenilendiğini belirterek, "Her yaştan vatandaşımıza tenis eğitimi veriyoruz. Haftada 4 gün süren derslerimizle temel teknikleri öğretiyoruz. Katılımcılar eğitimlerden oldukça memnun kalıyor" dedi.