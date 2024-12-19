74 Yıl Sonra Bir İlk! Net Tarih Verildi: Ortak Para Birimi Geliyor

74 YILLIK CFA FRANGI TARİHE KARIŞIYOR

Eko'nun tanıtımı aynı zamanda 74 yıllık bir sömürge mirası olan CFA frangının sona ermesi anlamına geliyor. Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, Aralık 2019'da eko'ya geçme kararı almış, ancak 2020 başında yapılan ECOWAS toplantısında Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine bu değişime katılmamıştı. Eko'nun hayata geçmesiyle, Fransa sömürge mirası olan CFA frangı tarihe karışmış olacak.