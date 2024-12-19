74 Yıl Sonra Bir İlk! Net Tarih Verildi: Ortak Para Birimi Geliyor
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgesel bir para birimi olarak planlanan "eko"nun uygulamaya konulması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleştirilen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde bu konuda önemli kararlar alındı. Zirvenin sonuç bildirisinde, eko para birimi üzerindeki mutabakatın güçlendiği vurgulandı.
NET TARİH DUYURULDU
ECOWAS liderleri, zirvede üye ülkeler ve merkez bankalarının ortak para birimi eko'nun hayata geçirilmesi için gerekli finansal destekleri sağlamaları yönünde talimat verdi. Zirve bildirisinde, eko'nun başarıyla uygulanabilmesi için gerekli kurumların zamanında kurulması ve işlevsel hale getirilmesinin altı çizildi. ECOWAS'ın hedefi, 2027 yılına kadar eko'yu kullanıma almak.
ORTAK PARA BİRİMİ ‘EKO’ NE SAĞLAYACAK?
Eko'nun, bölge içinde çeşitli ulusal para birimlerinin kullanılmasından kaynaklanan yüksek ticaret maliyetlerini düşürerek, ticareti kolaylaştırması ve dolayısıyla bölgesel ekonomik refahı artırması bekleniyor. Söz konusu yeni adımın, ECOWAS ülkelerinin ekonomik büyümesine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.
74 YILLIK CFA FRANGI TARİHE KARIŞIYOR
Eko'nun tanıtımı aynı zamanda 74 yıllık bir sömürge mirası olan CFA frangının sona ermesi anlamına geliyor. Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, Aralık 2019'da eko'ya geçme kararı almış, ancak 2020 başında yapılan ECOWAS toplantısında Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine bu değişime katılmamıştı. Eko'nun hayata geçmesiyle, Fransa sömürge mirası olan CFA frangı tarihe karışmış olacak.